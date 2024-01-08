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В Казахстане временно запретили ввоз праворульных авто

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 10:08
В Казахстане временно запретили ввоз праворульных авто
Фото: freepik.com
Временный запрет на ввоз праворульных авто ввели в Казахстане. Соответствующий приказ опубликован на портале "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Казахстана в электронном виде", передает Tengrinews.kz.

По приказу министра промышленности и строительства от 29 декабря 2023 года, запрет на ввоз праворульных автомобилей в Казахстан введен сроком на 6 месяцев.

Согласно данным ведомства, приказ принят в соответствии со статьями 17 и 18 закона "О регулировании торговой деятельности", а также со статьями 29 и 47 Договора о Евразийском экономическом союзе.

"Ввести запрет на ввоз легковых автомобилей с правосторонним расположением руля, в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.


Приказ вступит в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, то есть с 16 января 2024 года.

Напомним введение запрета на ввоз праворульных авто в Казахстане рассматривается с августа прошлого года.

Отметим, что с 2007 года в Казахстане запрещена регистрация праворульных автомобилей, но их эксплуатация не запрещена.

В декабре 2022 года стало известно, что на казахстанский учет можно будет поставить иностранные праворульные автомобили, которые пересекли границу до 1 сентября 2022 года. Процедура легализации иностранных авто длилась до 1 июля этого года.


Источник: Tengrinews.kz
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