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Военный аналитик заявил об угрозе путча в Казахстане в 2024 году

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 11:09
Военный аналитик заявил об угрозе путча в Казахстане в 2024 году
Фото: Unsplash
Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что в 2024 году на карте мира могут появиться новые горячие точки. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Эксперт предупредил о новых конфликтах в 2024 году и подчеркнул, что они могут возникнуть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. По его словам, западные страны выстраивают план переворота в Казахстане.

«Меня тревожит ситуация в Центральной Азии, где США и Великобритания просто по всем направлениям активизировались и пытаются оторвать Казахстан от России. Не исключаю, что Запад попытается повторить январский путч 2022 года», — отметил он.


Массовые беспорядки прошли в Казахстане в начале января 2022 года. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Режим ЧП в стране был снят 19 января. После беспорядков в Казахстане завели 15 дел о госизмене.


Источник: lenta.ru
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