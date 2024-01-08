Высшее зарубежное: в каких странах учатся казахстанские студенты

Казахстанские студенты выбирают для учебы Польшу и Турцию. В министерстве науки и высшего образования рассказали LS
подробности.
Согласно опросу страховой компании Standard Life*, большинство школьников интересуются вузами США (29,8% голосов). На втором месте следует Турция (11,8%), на третьем – Казахстан (10,2%). Далее идут Южная Корея (8,7%), Россия (5,3%), Япония (5,3%), Франция (5%), Италия (4,7%), Германия (2,8%), Британия (2,2%), Канада (1,6%), Чехия (1,2%) и др.
Между тем, по информации министерства, в 2023 году в рамках программы академической мобильности** прошли обучение в зарубежных вузах 4,4 тыс. студентов, что на 22,5% больше, чем годом ранее. Всего за 13 лет в данном проекте поучаствовало 29,5 тыс. человек.
В разрезе регионов в прошлом году 2,1 тыс. человек поехали в 31 страну Европы, 1,9 тыс. человек – в шесть стран СНГ, 326 человек – в 11 стран Юго-Восточной Азии, 13 человек – в четыре страны Ближнего Востока, два человека – в одну страну Африки, 40 человек – в США.
В пятерку наиболее популярных стран вошли Польша (668 человек), Турция (619 человек), Германия (177 человек), Франция (117 человек), Литва (93 человека).
Помимо этого, в рамках международных договоров в области образования на текущий учебный год были приняты на обучение в Венгрию 178 человек, в Китай – 33 человека, в Кыргызстан – два человека, в Азербайджан – шесть человек, в Таджикистан – 14 человек, в Польшу – 11 человек.
По стипендии "Болашак" в 2023-2024 учебном году проходят 946 казахстанцев. В том числе в США – 488, Великобритании – 256, Австралии – 30, Турции – 27, России – 26, Германии – 21, Швейцарии – 13, Франции – 12, Польше – 10, Японии – шесть.
За пять лет число выпускников данной программы составило 12,6 тыс. человек. Они учились в таких странах, как Великобритания – 1 тыс. человек; США – 801 человек; Россия – 101 человек; Австралия – 67 человек; Турция – 52 человека; Германия – 26 человек; Израиль – 44 человека; Канада – 29 человек; Литва – 19 человек; Нидерланды – 16 человек; Франция – 15 человек; Польша – 14 человек; Италия – 13 человек; Бельгия – 10 человек; Япония – 10 человек; Швейцария – девять человек; Швеция – девять человек; Беларусь – восемь человек; Китай – восемь человек; Ирландия – шесть человек; Южная Корея – пять человек; Венгрия – четыре человека; Испания – четыре человека; Эстония – четыре человека; Чехия – три человека; Болгария – два человека; Сингапур – два человека; Хорватия – два человека; Дания – один человек; Латвия – один человек; Португалия – один человек. Больше всего подготовлены по программе "Магистратура" – 1,6 тыс. человек; "Стажировка" – 650 человек; "Докторантура" – 71 человек; "Бакалавриат" – четыре человека.
В министерстве пояснили, что обучающимся за рубежом нужно проходить консульский учет в стране пребывания, чтобы в случае возникновения форс-мажорных ситуаций, стихийных бедствий и др. им была оказана своевременная помощь. Также представительства защищают права и интересы казахстанцев, оказывают всемерное содействие во время пребывания за рубежом.
*В опросе приняло участие 322 казахстанских школьника.
**Согласно статье 1 Закона "Об образовании", граждане страны, обучающиеся в казахстанских вузах, могут проходить обучение в зарубежных вузах в рамках программы академической мобильности.
Согласно пункту 37 Правил направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической мобильности, страна направления выбирается согласно имеющимся международным договорам вузов, а также направлениям образовательных программ.
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