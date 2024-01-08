Высшее зарубежное: в каких странах учатся казахстанские студенты

Согласно опросу страховой компании Standard Life*, большинство школьников интересуются вузами США (29,8% голосов). На втором месте следует Турция (11,8%), на третьем – Казахстан (10,2%). Далее идут Южная Корея (8,7%), Россия (5,3%), Япония (5,3%), Франция (5%), Италия (4,7%), Германия (2,8%), Британия (2,2%), Канада (1,6%), Чехия (1,2%) и др.

В разрезе регионов в прошлом году 2,1 тыс. человек поехали в 31 страну Европы, 1,9 тыс. человек – в шесть стран СНГ, 326 человек – в 11 стран Юго-Восточной Азии, 13 человек – в четыре страны Ближнего Востока, два человека – в одну страну Африки, 40 человек – в США.