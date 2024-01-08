Детей в Казахстане предложили обследовать на наличие свинца в организме

"В целом картина получилась удовлетворяющая, но настораживающая, потому что мы увидели, что все-таки наша нулевая гипотеза, которую мы выдвигали, она небезосновательна. Во-первых, нужно понимать, что отравление свинцом всегда протекает субклинически, обнаружить это можно исключительно лабораторным путем. Наша команда рекомендует проводить скрининги. Была внесена очень твердая рекомендация, будем надеяться, что к ней прислушаются", - рассказал куратор проекта Куаныш Алимбетов.

"Из тысячи детей у 14 было обнаружено наличие свинца в крови. Это один ребенок в городе Шымкенте, семь детей из города Астаны и шесть человек из города Алматы. Среднее их значение было более 5 микрограмм на децилитр. Родителям детей, у которых выявили высокие концентрации, рекомендовано обратиться к профильным специалистам во избежание серьезных проблем в будущем", - говорит член исследовательской группы Алмаз Нарбаев.

"Я бы обследовала на содержание свинца детей в возрасте до трех лет, когда идет формирование всех органов и систем, когда идет формирование интеллектуальных навыков, то есть чтобы нивелировать токсическое действие свинца, я считаю, что в обязательном порядке должны обследоваться дети. Дело в том, что если свинец содержится в токсических концентрациях в организме, он вызывает необратимые изменения, в частности в центральной нервной системе", - отметила главный внештатный токсиколог Астаны Галина Башинская.

Казахстанские токсикологи предлагают обследовать детей и подростков на наличие свинца в организме, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.KZ.Ввести обязательный скрининг просит исследовательская команда. В нее вошли почти 100 казахстанских специалистов. Они вышли с предложением в Минздрав. Поводом для этого стали результаты исследований двухлетней давности.В период пандемии тысячу детей из Астаны, Алматы, Шымкента и Караганды исследовали на наличие свинца в организме. Забор крови состоялся с ноября 2020 года по май 2023 года. Пилот проекта запустили по инициативе ВОЗ, контроль - за ЮНИСЕФ. В Казахстане исследования курировал Национальный центр общественного здоровья. Ведомство работает при отраслевом министерстве. Неделю назад центр опубликовал результаты.Высокие показатели свинца обнаружили у 14 детей. Их всех взяли на контроль. По результатам в Астане среднее значение - 10 микрограмм токсичного металла на один децилитр крови. В Алматы этот показатель равен семи. По данным ВОЗ, безопасным для здоровья принято считать уровень 5 микрограмм.Свинец - номер один среди опасных токсинов. Он проникает в мозг, печень, почки и кости. Высокий уровень его в крови может привести вплоть до летального исхода.Отмечается, что ВОЗ определил для исследования 10 архиопасных химических элементов. Считается, они все могут вызывать разные расстройства у человека. Среди них - ртуть, которая в градусниках и ванадий, что в грибах и жирном мясе. Свинец лидирует в этом списке.