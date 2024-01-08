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Нацфонд – детям: сколько денег могут получить молодые казахстанцы

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 16:06
Нацфонд – детям: сколько денег могут получить молодые казахстанцы
Фото: lsm.kz
В министерстве финансов посчитали, сколько денег могут получить молодые казахстанцы по программе "Нацфонд – детям", передает LS.

В ведомстве уточнили, что размер инвестдохода за 2023 год будет известен в середине 2024 года, не позднее 1 июня.


По информации министерства, 50% усредненного инвестиционного дохода в период с 2005 по 2022 год составило порядка $695,5 млн в год.

По данным Бюро нацстатистики, на начало 2023 года было около 6,7 млн казахстанцев от 0 до 17 лет включительно. Таким образом, усредненные поступления на каждого ребенка составляют $103,8 в год.


Вместе с тем, по данным Минфина, за девять месяцев 2023 года инвестдоход от управления Нацфондом составил 1,8 трлн тенге, или около $4 млрд по курсу Нацбанка 452,86 тенге за $1 (за три квартала 2023 года). Соответственно, в 2024 году каждый несовершеннолетний может получить на свой специальный счет от 134,3 тыс. тенге, или $298,5, в зависимости от показателя за весь 2023 год.

В Минфине добавили, что в 2024 году около 305 тыс. молодых казахстанцев отметят свое 18-летие и смогут воспользоваться средствами Нацфонда для оплаты обучения или улучшения жилищных условий.


Источник: lsm.kz
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