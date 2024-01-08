Нацфонд – детям: сколько денег могут получить молодые казахстанцы

В ведомстве уточнили, что размер инвестдохода за 2023 год будет известен в середине 2024 года, не позднее 1 июня.

По данным Бюро нацстатистики, на начало 2023 года было около 6,7 млн казахстанцев от 0 до 17 лет включительно. Таким образом, усредненные поступления на каждого ребенка составляют $103,8 в год.