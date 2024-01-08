Стало известно, как будут определять минимальную зарплату в Казахстане

Медианная зарплата - это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части - с заработной платой ниже и выше медианной.

Производительность труда - это показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов, представляющий собой соотношение объема производства и затрат трудовых ресурсов.

"Размер медианной заработной платы и показатель производительности труда за предыдущий год определяются на основе данных Бюро национальной статистики", - говорится в проекте.

Министерство труда и социальной защиты населения вынесло на публичное обсуждение проект закона, прописывающего, как будут определять минимальную зарплату в Казахстане в будущем, передает Tengrinews.kz.Для осуществления расчета минимального размера зарплаты планируют использовать параметры:- веса и доли, выраженные в процентах от медианной заработной платы в стране, которая будет отражать требование по достаточности (в процентах);- веса и доли, выраженные в процентах от средней производительности труда, отражающая платежеспособность предприятий (в процентах).Для расчета МЗП хотят использовать фактические данные по медианной заработной плате и производительности труда за предыдущий год.На последующие три года МЗП хотят рассчитывать по следующей формуле:Для определения весов и доли медианной заработной платы и производительности труда будет производиться анализ, состоящий из трех этапов:- анализ тенденций отдельных экономических, трудовых и социальных показателей, которые важны для расчета размера МЗП;- моделирование последствий изменения МЗП на отдельные экономические, трудовые и социальные конечные результаты;- оценка последствий действующей МЗП.В итоге минимальный размер зарплаты, рассчитанный по методике, будут направлять на согласование заинтересованным госорганам и социальным партнерам.Напомним, в конце прошлого года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что минимальную заработную плату в Казахстане будут определять по-новому.