Стало известно, как будут определять минимальную зарплату в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения вынесло на публичное обсуждение проект закона, прописывающего, как будут определять минимальную зарплату в Казахстане в будущем, передает Tengrinews.kz.
Для осуществления расчета минимального размера зарплаты планируют использовать параметры:
- веса и доли, выраженные в процентах от медианной заработной платы в стране, которая будет отражать требование по достаточности (в процентах);
- веса и доли, выраженные в процентах от средней производительности труда, отражающая платежеспособность предприятий (в процентах).
Медианная зарплата - это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части - с заработной платой ниже и выше медианной.
Производительность труда - это показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов, представляющий собой соотношение объема производства и затрат трудовых ресурсов.
Для расчета МЗП хотят использовать фактические данные по медианной заработной плате и производительности труда за предыдущий год.
"Размер медианной заработной платы и показатель производительности труда за предыдущий год определяются на основе данных Бюро национальной статистики", - говорится в проекте.
На последующие три года МЗП хотят рассчитывать по следующей формуле:
Для определения весов и доли медианной заработной платы и производительности труда будет производиться анализ, состоящий из трех этапов:
- анализ тенденций отдельных экономических, трудовых и социальных показателей, которые важны для расчета размера МЗП;
- моделирование последствий изменения МЗП на отдельные экономические, трудовые и социальные конечные результаты;
- оценка последствий действующей МЗП.
В итоге минимальный размер зарплаты, рассчитанный по методике, будут направлять на согласование заинтересованным госорганам и социальным партнерам.
Напомним, в конце прошлого года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что минимальную заработную плату в Казахстане будут определять по-новому.
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