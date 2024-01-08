"В настоящий момент нас ознакомили со всеми проведенными по делу экспертизами. Но материалы уголовного дела в полном объеме мы еще не видели. У меня довольно большой опыт по подобным делам, я и ранее участвовала по делам об убийствах, но даже меня шокировали выводы экспертов. Такой жестокости, хладнокровия я никогда не видела. В настоящий момент, из уважения к родным Салтанат, мы не можем раскрывать подробности самого убийства", – написала Жанна Мухамади.

Расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. Об это заявила адвокат Жанна Мухамади, сообщает Zakon.kz.Как сообщила адвокат, в конце прошлой недели, нас уведомили об окончании досудебного расследования по факту убийства Салтанат Нукеновой.Он отметила, что после ознакомления сторон с материалами дела, и заявления ходатайств защиты, дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.