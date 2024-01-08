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Расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено

Просмотров:792 Опубликовано: Сегодня, 19:37
Расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено
Фото из открытых источников
Расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. Об это заявила адвокат Жанна Мухамади, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила адвокат, в конце прошлой недели, нас уведомили об окончании досудебного расследования по факту убийства Салтанат Нукеновой.

"В настоящий момент нас ознакомили со всеми проведенными по делу экспертизами. Но материалы уголовного дела в полном объеме мы еще не видели. У меня довольно большой опыт по подобным делам, я и ранее участвовала по делам об убийствах, но даже меня шокировали выводы экспертов. Такой жестокости, хладнокровия я никогда не видела. В настоящий момент, из уважения к родным Салтанат, мы не можем раскрывать подробности самого убийства", – написала Жанна Мухамади.


Он отметила, что после ознакомления сторон с материалами дела, и заявления ходатайств защиты, дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Ареке (Посетители) Сегодня, 19:19
25 по полной
 
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 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 19:10
Интересно сколько дадут, а еще интересней через сколько и за сколько он от туда выскочит чистым аки голубь?
 
 

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