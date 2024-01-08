Задержание сотрудников "КазАвтоЖола": в деле фигурирует девятизначная сумма

Сообщается, что Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала нацкомпании "КазАвтоЖол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта пропуска "Кордай" в Жамбылской области. Предварительная сумма ущерба составляет более 194 миллионов тенге.

С санкции суда все подозреваемые: заместитель директора филиала "КазАвтоЖола", представитель подрядной организации и эксперт технического надзора заключены под стражу.

В отношении должностных лиц филиала "КазАвтоЖола" завели досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.Следствие продолжается.В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.Отмечается, что, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.