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Задержание сотрудников "КазАвтоЖола": в деле фигурирует девятизначная сумма

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 20:28
Задержание сотрудников "КазАвтоЖола": в деле фигурирует девятизначная сумма
Кадр из видео
В отношении должностных лиц филиала "КазАвтоЖола" завели досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Сообщается, что Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала нацкомпании "КазАвтоЖол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта пропуска "Кордай" в Жамбылской области. Предварительная сумма ущерба составляет более 194 миллионов тенге.


С санкции суда все подозреваемые: заместитель директора филиала "КазАвтоЖола", представитель подрядной организации и эксперт технического надзора заключены под стражу.


Следствие продолжается.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Отмечается, что, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.



Источник: Tengrinews.kz
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