Озвучено состояние Геннадия Головкина

41-летний казахстанец занял 20-е место в списке "самых богатых боксеров мира", его состояние оценивается в 30 миллионов долларов США.

Головкин заключил рекламные соглашения с различными брендами, включая Hublot, производящим одни из самых дорогих часов в мире, и алкогольным напитком Chivas Regal", - пишет Wealthy Gorilla.

Стал известен общий заработок казахстанского чемпиона Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) за карьеру, он вошел в список богатейших представителей бокса, передает Tengri Sport.Возглавляет рейтинг бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, состояние которого оценивается в 450 миллионов долларов."Геннадий Головкин - казахстанский боксер со многими достижениями, включая два титула чемпиона мира в среднем весе.Признанный лучшим боксером по версии pound-for-pound в период с 2017-го по 2018 год, он ни разу не был нокаутирован ни в одном из своих 394 боев.1. Флойд Мейвезер-младший - 450 миллионов долларов.2. Джордж Форман - 300 миллионов долларов.3. Мэнни Пакьяо - 200 миллионов долларов.4. Оскар Де Ла Хойя - 200 миллионов долларов.5. Сауль Альварес - 180 миллионов долларов.6. Леннокс Льюис - 140 миллионов долларов.7. Шугар Рэй Леонард - 120 миллионов долларов.8. Владимир Кличко - 90 миллионов долларов.9. Энтони Джошуа - 80 миллионов долларов.10. Виталий Кличко - 80 миллионов долларов.