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Озвучено состояние Геннадия Головкина

Просмотров:298 Опубликовано: Сегодня, 09:23
Озвучено состояние Геннадия Головкина
Фото: instagram.com/gggboxing/
Стал известен общий заработок казахстанского чемпиона Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) за карьеру, он вошел в список богатейших представителей бокса, передает Tengri Sport.

41-летний казахстанец занял 20-е место в списке "самых богатых боксеров мира", его состояние оценивается в 30 миллионов долларов США.


Возглавляет рейтинг бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, состояние которого оценивается в 450 миллионов долларов.

"Геннадий Головкин - казахстанский боксер со многими достижениями, включая два титула чемпиона мира в среднем весе.

Признанный лучшим боксером по версии pound-for-pound в период с 2017-го по 2018 год, он ни разу не был нокаутирован ни в одном из своих 394 боев.

Головкин заключил рекламные соглашения с различными брендами, включая Hublot, производящим одни из самых дорогих часов в мире, и алкогольным напитком Chivas Regal", - пишет Wealthy Gorilla.


Топ-10 рейтинга:

1. Флойд Мейвезер-младший - 450 миллионов долларов.
2. Джордж Форман - 300 миллионов долларов.
3. Мэнни Пакьяо - 200 миллионов долларов.
4. Оскар Де Ла Хойя - 200 миллионов долларов.
5. Сауль Альварес - 180 миллионов долларов.
6. Леннокс Льюис - 140 миллионов долларов.
7. Шугар Рэй Леонард - 120 миллионов долларов.
8. Владимир Кличко - 90 миллионов долларов.
9. Энтони Джошуа - 80 миллионов долларов.
10. Виталий Кличко - 80 миллионов долларов.


Источник: Tengrinews.kz
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