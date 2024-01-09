Дивиденды от "КазМунайГаза": прокуроры предупредили казахстанцев

Прокуратура Медеуского района города выявила в соцсетях ложную рекламу об инвестиционной программе АО "Национальная компания "КазМунайГаз". В ролике рассказывается, что граждане могут инвестировать деньги в новую государственную платформу, запущенную "КазМунайГазом", и получать дивиденды от 100 тысяч тенге.

"В этой связи прокуратура еще раз просит граждан быть бдительными и не поддаваться различной мнимой рекламе, за которой может скрываться очередная финансовая пирамида.

В прокуратуре Алматы прокомментировали "рекламу" инвестиционной программы "КазМунайГаза", передает Tengrinews.kz.По сведениям компании, распространяемая информация не соответствует действительности.В свою очередь, органами правопорядка принимаются меры по установлению и пресечению деятельности незаконных инвестиционных организаций", - сообщили в прокуратуре Алматы.