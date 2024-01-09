Фамилии и должности виновных в трагедии на шахте Костенко назвали в МЧС

"Мы определили 19 человек в результате проведения правительственной комиссии. Это ответственные должностные лица. Они и материалы переданы в следственные органы, которые проведут следствие и уже затем суд определит их степень вины", - сообщил Шарипханов.

"В частности, генеральный директор "АрселорМиттал Темиртау" Яблонский, директор по персоналу Виновкурова, технический директор угольного департамента Белый, исполнительный директор угольного департамента Огай и так далее", - озвучил министр.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям озвучили фамилии и должности сотрудников бывшего "АрселорМитталТемиртау" виновных, по версии правительственной комиссии, в трагедии на шахте Костенко, передает корреспондент Tengrinews.kz.В кулуарах правительства министр по ЧС Сырым Шарипханов сообщил, что среди виновных нет рядовых сотрудников бывшей компании "АрселорМиттал" (ныне Qarmet), непосредственную ответственность несут инженерно-технический персонал.Журналисты попросили перечислить, кто из руководителей числятся виновными.Ранее в Темиртауском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела по факту гибели четырех огнеупорщиков, которые остались под завалами при обрушении свода печи в одном из цехов бывшей компании "АрселорМиттал Темиртау".