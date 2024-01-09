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Фамилии и должности виновных в трагедии на шахте Костенко назвали в МЧС

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:03
Фамилии и должности виновных в трагедии на шахте Костенко назвали в МЧС
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям озвучили фамилии и должности сотрудников бывшего "АрселорМитталТемиртау" виновных, по версии правительственной комиссии, в трагедии на шахте Костенко, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах правительства министр по ЧС Сырым Шарипханов сообщил, что среди виновных нет рядовых сотрудников бывшей компании "АрселорМиттал" (ныне Qarmet), непосредственную ответственность несут инженерно-технический персонал.

"Мы определили 19 человек в результате проведения правительственной комиссии. Это ответственные должностные лица. Они и материалы переданы в следственные органы, которые проведут следствие и уже затем суд определит их степень вины", - сообщил Шарипханов.


Журналисты попросили перечислить, кто из руководителей числятся виновными.

"В частности, генеральный директор "АрселорМиттал Темиртау" Яблонский, директор по персоналу Виновкурова, технический директор угольного департамента Белый, исполнительный директор угольного департамента Огай и так далее", - озвучил министр.


Ранее в Темиртауском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела по факту гибели четырех огнеупорщиков, которые остались под завалами при обрушении свода печи в одном из цехов бывшей компании "АрселорМиттал Темиртау".


Источник: Tengrinews.kz
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