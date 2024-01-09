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За отказ предпринимателя в принятии платежа карточкой последует штраф в 147 680 тенге

Просмотров:1012 Опубликовано: Сегодня, 11:37
За отказ предпринимателя в принятии платежа карточкой последует штраф в 147 680 тенге
Фото: lsm.kz
Казахстанских бизнесменов могут оштрафовать на 147,6 тыс. тенге за отказ принимать платежи с использованием платежных карт, передает LS.

По словам представителя департамента госдоходов Астаны Анвара Бекжуманова, в первый раз предпринимателей будут привлекать к административной ответственности.

"В случае, если они отказываются принимать платежи с использованием платежных карт повторно, то им грозит штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП)", – добавил Бекжуманов.


Он пояснил, что камеральный мониторинг направлен на самостоятельное устранение нарушений со стороны налогоплательщиков. В частности, предпринимателям будут рассылаться уведомления с информацией о выявленных нарушениях.

"Если налогоплательщик согласен с нарушениями, ему необходимо зарегистрировать ИП либо представить дополнительную декларацию с отражением незадекларированных сумм доходов. А если он не согласен с этим, то он вправе представить пояснение об отсутствии нарушений с приложением подтверждающих документов", – рассказал Бекжуманов.


Вместе с тем спикер пояснил, что без регистрации ИП грозит штраф от 15 МРП (55 380 тенге) до 100 МРП (369 200 тенге). А за сокрытие доходов – в размере 200% от суммы неуплаченных налогов, при повторном нарушении – 300%.

"За невыдачу чека предусмотрен штраф от 15 МРП (55 380 тенге) до 50 МРП (184 600 тенге). Контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков", – отметил представитель налогового органа.


Бекжуманов напомнил, что в 2023 году по итогам 2022 года в КГД поступила информация о переводах на личные банковские счета от 100 разных лиц за три последовательных месяца. При этом он подчеркнул, что финструктуры предоставляют эти данные только по лицам, соответствующим определенным критериям.

"Под проверку попадут только лица, получившие мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. То есть, в случае наличия признаков предпринимателей деятельности. Проверка мобильных переводов нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности", – резюмировал он.


1 МРП – 3692 тенге


Источник: lsm.kz
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