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В МЧС анонсировали проверки бизнеса: что изменится с этого года

Просмотров:124 Опубликовано: Сегодня, 12:22
В МЧС анонсировали проверки бизнеса: что изменится с этого года
Фото пресс-службы МЧС
В текущем году казахстанский бизнес ждут проверки со стороны МЧС. Когда они начнутся и что ждать предпринимателям, на брифинге в правительстве рассказал заместитель председателя комитета противопожарной службы МЧС Маргулан Аманбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Аманбаева, проверки бизнеса начнутся со второго полугодия. Он пояснил, что в первой половине года проверки проводить пока не планируют, так как предприниматели не были включены в уже утвержденный в прошлом году перечень проверок из-за моратория.


Для нарушителей существенно возрастут суммы штрафов.

"Сейчас в Сенате находится закон, по которому повышается размер штрафов и появится право закрывать объекты бизнеса, нарушающие противопожарные правила. Штрафы будут повышены с 15 до 100 МРП, для крупного бизнеса - со 150 до 300 МРП. Также появится право на два месяца останавливать деятельность бизнеса", - сообщил зампред комитета.


Источник: Tengrinews.kz
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