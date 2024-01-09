В МЧС анонсировали проверки бизнеса: что изменится с этого года

По словам Аманбаева, проверки бизнеса начнутся со второго полугодия. Он пояснил, что в первой половине года проверки проводить пока не планируют, так как предприниматели не были включены в уже утвержденный в прошлом году перечень проверок из-за моратория.

"Сейчас в Сенате находится закон, по которому повышается размер штрафов и появится право закрывать объекты бизнеса, нарушающие противопожарные правила. Штрафы будут повышены с 15 до 100 МРП, для крупного бизнеса - со 150 до 300 МРП. Также появится право на два месяца останавливать деятельность бизнеса", - сообщил зампред комитета.

В текущем году казахстанский бизнес ждут проверки со стороны МЧС. Когда они начнутся и что ждать предпринимателям, на брифинге в правительстве рассказал заместитель председателя комитета противопожарной службы МЧС Маргулан Аманбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.Для нарушителей существенно возрастут суммы штрафов.