Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 09 Января
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.4 KZT
  • €1 = 495.93 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Почему посторонние могут просматривать медкарты казахстанцев в Damumed, спросили главу Минздрава

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Почему посторонние могут просматривать медкарты казахстанцев в Damumed, спросили главу Минздрава
Иллюстративное фото: pexels.com
На брифинге правительства главу Минздрава спросили, почему медданные казахстанцев в системе Damumed кроме врачей могут открыть любые другие сотрудники медорганизаций, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра здравоохранения Ажар Гиният сегодня спросили, является ли такой расширенный доступ к медицинским данным казахстанцев нарушением врачебной тайны – в пример журналисты привели случай, когда доступ к медкартам имел работавший в медорганизации инженер.

"Вы правы, это нарушение персональных данных, и только могут заходить участковые врачи и медсестры, которые имеют доступ – у них есть логин и пароль по участкам, по прикрепленному населению. Если нет логина и пароля, и доступа нет к данным пациента, это считается, действительно, вторжением в информационную систему.

По поводу главного инженера – вы дайте информацию, нужно будет выяснить: бывает, айтишники заходят и помогают им, так как в информационной системе могут быть разные вопросы с системой, где-то неполадки. Надо будет выяснить. Система Damumed прошла по данным МЦРИАП аттестацию на информбезопасность, не доверять мы не можем, она прошла аттестацию и сертификацию", – ответила Гиният.


По информации на официальном сайте, Damumed – комплексная медицинская информационная система, интегрированная с порталами Министерства здравоохранения.

С помощью данной информсистемы казахстанцам доступны полный функционал регистратуры, личный кабинет врача поликлиники, флюоротека, личный кабинет пациента и другие инструменты.


Источник: nur.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика