Казахстан на 110-м месте в мире по «силе» паспорта

Самым «сильным» по состоянию на январь 2024 года стал испанский документ (96,36 балла). В пятерку сильнейших также вошли Германия, Сингапур, Италия и Франция. На последних местах расположились Ирак (10,40), Пакистан (9,97 балла, въезд запрещен в четыре страны), Сирия (9,8, въезд запрещен в две страны), Афганистан (9,44, семь безвизовых стран) и Сомали (7,62, запрет на въезд в три страны).

Обновленный индекс «силы» паспортов VisaGuide.World поставил Казахстан на 110-е место из 199. Паспорта оцениваются по сложной системе с учетом нескольких факторов и вычислением соответствующих коэффициентов. Так, Казахстан набрал 34 балла исходя из количества стран, куда не требуется виза, – 42 (плюс одна страна с электронным разрешением на поездку eTA), виза по прибытии нужна в 30 странах, электронная виза – в 28 странах. Требуется виза в 125 странах, и нет стран, куда владельцам казахстанских паспортов въезд запрещен.Из соседей Казахстана по Центральной Азии Узбекистан на 128-м месте, Кыргызская Республика – на 131-м, Таджикистан занял 139-ю строчку, а Туркменистан – 166-ю.Из лидеров мировой экономики Япония на 15-м месте по силе паспорта (88,55 балла, 144 безвизовые страны), Великобритания на 28-м месте (86,97), США – на 40-м (85,41), Китай – на 119-м (31,22 балла).Украина – на 66-й строчке с оценкой 72,12, Россия – на 94-м (48,20 балла).Индекс паспортов VisaGuide, как поясняется на сайте, – это система ранжирования паспортов, в которой используется коэффициент, называемый оценкой значимости места назначения (DSS), для присвоения уникального значения каждому паспорту.Различные рейтинги и индексы паспортов составляют несколько компаний и визовых центров. Так, в июле 2023 года компания Henley & Partners определила Казахстану 68-е место из 227 стран и территорий в своем индексе паспортов мира.