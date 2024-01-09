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Нормы потребления коммунальных ресурсов для их экономии планируют ввести в Казахстане

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 15:26
Нормы потребления коммунальных ресурсов для их экономии планируют ввести в Казахстане
Фото из открытых источников
Астана. 9 января. КазТАГ – В 2024 году в Казахстане планируется введение «социальных норм потребления» для экономии коммунальных ресурсов, сообщает министерство национальной экономики (МНЭ) РК.

«В 2024 году в Казахстане планируется ввести «социальные нормы потребления» коммунальных ресурсов. Цель – повышение культуры экономного потребления коммунальных ресурсов, а также обеспечение условиями жизнеобеспечения будущих поколений», – говорится в сообщении, опубликованном МНЭ во вторник.


Согласно информации, с февраля 2024 года вводится «стимулирующий» метод тарифообразования: повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополии (СЕМ) путем стимулирования новых инвестиций, внедрения инновационных решений, повышения уровня коммуникаций с потребителями и контроля качества услуг и, соответственно, получения дохода.

МНЭ ожидает снижения износа сетей на 3,5%, передачу в управление СЕМ 2,5 тыс. км бесхозных коммунальных сетей, индексации зарплата работников ЖКХ на 10-20%.

С 2024 года введена автоматизированная система управления рисками в сферах естественных монополий. Проверки будут назначены без человеческого участия, снизится вероятность наступления неблагоприятных событий путем градации субъектов по степеням риска, отмечается в информации.


Источник: kaztag.kz
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