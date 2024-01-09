Нормы потребления коммунальных ресурсов для их экономии планируют ввести в Казахстане

«В 2024 году в Казахстане планируется ввести «социальные нормы потребления» коммунальных ресурсов. Цель – повышение культуры экономного потребления коммунальных ресурсов, а также обеспечение условиями жизнеобеспечения будущих поколений», – говорится в сообщении, опубликованном МНЭ во вторник.

Астана. 9 января. КазТАГ – В 2024 году в Казахстане планируется введение «социальных норм потребления» для экономии коммунальных ресурсов, сообщает министерство национальной экономики (МНЭ) РК.Согласно информации, с февраля 2024 года вводится «стимулирующий» метод тарифообразования: повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополии (СЕМ) путем стимулирования новых инвестиций, внедрения инновационных решений, повышения уровня коммуникаций с потребителями и контроля качества услуг и, соответственно, получения дохода.МНЭ ожидает снижения износа сетей на 3,5%, передачу в управление СЕМ 2,5 тыс. км бесхозных коммунальных сетей, индексации зарплата работников ЖКХ на 10-20%.С 2024 года введена автоматизированная система управления рисками в сферах естественных монополий. Проверки будут назначены без человеческого участия, снизится вероятность наступления неблагоприятных событий путем градации субъектов по степеням риска, отмечается в информации.