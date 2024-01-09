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В Казахстане образовали новый город

Просмотров:637 Опубликовано: Сегодня, 16:08
В Казахстане образовали новый город
Фото из открытых источников
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал постановление об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области, передает Tengrinews.kz.

В соответствии со статьей 9 закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" Токаев постановил:

1. Реорганизовать Илийский район Алматинской области путем выделения из него села Жетыген.
2. Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау.


Правительству Президент поручил принять необходимые меры по реализации пунктов 1 и 2 настоящего указа.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 17:34
Основной вопрос для чего? Очередной памятник очередному вождю?
 
 

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