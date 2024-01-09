В Казахстане образовали новый город

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал постановление об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области, передает Tengrinews.kz.
В соответствии со статьей 9 закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" Токаев постановил:
1. Реорганизовать Илийский район Алматинской области путем выделения из него села Жетыген.
2. Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау.
Правительству Президент поручил принять необходимые меры по реализации пунктов 1 и 2 настоящего указа.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.