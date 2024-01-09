Каждый третий казахстанец живет в долг до зарплаты

По данным регулятора, 30,2% респондентов самостоятельно принимают решения о распределении финансовых средств. Это характерно для возрастной категории 50-63 лет. 35,6% казахстанцев от 30 до 49 лет доверяют свои деньги родителям. Каждый пятый опрошенный делегирует обязанности супругам, и лишь 18,2% ведут общий бюджет.

"Динамика последних трех лет показывает, что количество казахстанцев, способных формировать сбережения после уплаты ежемесячных обязательных трат, умеренно растет: для сравнения, так делали 30,6% человек в 2020 году, 31,4% – в 2021 году, 31,5% – в прошлом году", – отметили в агентстве.

"Жертвами преступников чаще всего становится молодежь от 18 до 29 лет (23,1%) и люди старшего возраста – 50-63 лет (24,9%). Наиболее распространенным видом является телефонное интернет-мошенничество вишинг (31,5%). При этом чаще всего мошенники связываются со своими жертвами посредством звонка на мобильный или городской телефон (45,6%). В большинстве случаев респондентам удалось разоблачить злоумышленников (61%). Идентифицировать подобные правонарушения сложнее всего людям старше 50 лет (41%)", – резюмировал регулятор.