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Каждый третий казахстанец живет в долг до зарплаты

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 17:05
Каждый третий казахстанец живет в долг до зарплаты
Фото: lsm.kz
Каждый третий казахстанец вынужен брать в долг или кредит, чтобы дотянуть до зарплаты, передает LS со ссылкой на социальное исследование АРРФР.

Согласно его результатам, индекс финграмотности населения в 2023 году составил 40,5%. Это незначительно выше показателя 2022 года (40,3%).

Всего в опросе участвовали 3 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше.

По данным регулятора, 30,2% респондентов самостоятельно принимают решения о распределении финансовых средств. Это характерно для возрастной категории 50-63 лет. 35,6% казахстанцев от 30 до 49 лет доверяют свои деньги родителям. Каждый пятый опрошенный делегирует обязанности супругам, и лишь 18,2% ведут общий бюджет.


При превышении расходов брали в долг 38,9% человек, пользовались кредитом – 35,9%, из которых 12,5% прибегают к микрозаймам, 7,5% оформляют онлайн-кредит. Личные сбережения имелись у 23,7%, еще 13,1% снимали средства с депозита.

Также в ходе опроса АРРФР оценивало накопительный опыт, который показал, что 48,2% откладывают деньги.

"Динамика последних трех лет показывает, что количество казахстанцев, способных формировать сбережения после уплаты ежемесячных обязательных трат, умеренно растет: для сравнения, так делали 30,6% человек в 2020 году, 31,4% – в 2021 году, 31,5% – в прошлом году", – отметили в агентстве.


Между тем за последние два года наиболее распространенными услугами были автокредитование (43%), пенсионный аннуитет (40,3%), потребительский заем (39,9%) и дебетовая карта (39,8%).

Сейчас 74,3% респондентов отдают предпочтение различным видам депозитов (образовательный – 39,1%, другие виды вкладов – 35,2%). Среди других продуктов, актуальных сейчас, значительную часть составляют ипотека (39,9%) и онлайн-кредиты (36,7%).

"В будущем услуги депозита (38,8%), ипотеки (39,4%) и онлайн-кредитов (39,7%) сохранят свою востребованность. Данный ряд также пополнится добровольными пенсионными накоплениями (38,1%), что позволяет сделать положительные прогнозы на будущее", – говорится в исследовании.

Кроме того, в АРРФР спросили респондентов о том, как они принимают решение при оформлении кредита на личные цели.

Как выяснилось, импульсивное потребительское мышление характерно для 33,6% опрошенных. В основном это жители СКО (37,3%), Жамбылской (37,3%) и Туркестанской (38%) областей. При этом высокий уровень финансовой осознанности отметили в Атырауской области (47,3%) и области Ұлытау (48%).

Что касается финансового мошенничества, то чаще всего с ним сталкивались в западных регионах республики: Атырауская (27,3%), Актюбинская (26,7%) и Мангистауская (26%) области.

"Жертвами преступников чаще всего становится молодежь от 18 до 29 лет (23,1%) и люди старшего возраста – 50-63 лет (24,9%). Наиболее распространенным видом является телефонное интернет-мошенничество вишинг (31,5%). При этом чаще всего мошенники связываются со своими жертвами посредством звонка на мобильный или городской телефон (45,6%). В большинстве случаев респондентам удалось разоблачить злоумышленников (61%). Идентифицировать подобные правонарушения сложнее всего людям старше 50 лет (41%)", – резюмировал регулятор.


Источник: lsm.kz
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