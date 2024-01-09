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Племянник Турлыханова за повторное избиение жены получил предупреждение

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:56
Племянник Турлыханова за повторное избиение жены получил предупреждение
Фото из открытых источников
Алматы. 9 января. КазТАГ – Певец Рахат Турлыханов, который является племянником депутата Даулета Турлыханова, за повторное избиение жены получил предупреждение, передает корреспондент агентства.

«Постановлением суда Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1-1 ст. 73-2 КоАП и подвергнут к административному взысканию виде административного предупреждения», – сообщает пресс-служба суда.


В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям сообщили, что Турлыханов в декабре 2023 устроил скандал дома и избил жену. Он признал вину и просил прекратить разбирательство за примирением сторон.

Супруга подтвердила факты, изложенные в материалах дела, и сообщила, что они примирились.

Санкция ч. 1-1 ст.73-2 КоАП предусматривает административное взыскание в виде предупреждения или адм арест на 10 суток.

Напомним, в октябре 2023 Рахат Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги. В судебном заседании он признал вину и согласился на примирение.

В феврале на юриста Анну Чернову и ее мужа Олега Чернова напали в Алматы. Юристы пытались защитить девушку, которая, по их словам, также попала под руку молодого человека. Выяснилось, что нападавший – военнослужащий Нурасыл Болат – сын депутата Даулета Турлыханова.


6 сентября стало известно, что уже средний сын мажилисмена – Акежан Турлыханов обвиняется в избиении женщины.

9 октября сына депутата Даулета Турлыханова Нурасыла Болата оштрафовали за избиение юристов в Алматы.


Источник: kaztag.kz
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