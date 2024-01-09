Племянник Турлыханова за повторное избиение жены получил предупреждение

«Постановлением суда Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1-1 ст. 73-2 КоАП и подвергнут к административному взысканию виде административного предупреждения», – сообщает пресс-служба суда.

В феврале на юриста Анну Чернову и ее мужа Олега Чернова напали в Алматы. Юристы пытались защитить девушку, которая, по их словам, также попала под руку молодого человека. Выяснилось, что нападавший – военнослужащий Нурасыл Болат – сын депутата Даулета Турлыханова.

Алматы. 9 января. КазТАГ – Певец Рахат Турлыханов, который является племянником депутата Даулета Турлыханова, за повторное избиение жены получил предупреждение, передает корреспондент агентства.В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям сообщили, что Турлыханов в декабре 2023 устроил скандал дома и избил жену. Он признал вину и просил прекратить разбирательство за примирением сторон.Супруга подтвердила факты, изложенные в материалах дела, и сообщила, что они примирились.Санкция ч. 1-1 ст.73-2 КоАП предусматривает административное взыскание в виде предупреждения или адм арест на 10 суток.Напомним, в октябре 2023 Рахат Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги. В судебном заседании он признал вину и согласился на примирение.6 сентября стало известно, что уже средний сын мажилисмена – Акежан Турлыханов обвиняется в избиении женщины.9 октября сына депутата Даулета Турлыханова Нурасыла Болата оштрафовали за избиение юристов в Алматы.