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За 40 млн тенге продал минфин Казахстана подаренный ему Bentley

Просмотров:204 Опубликовано: Сегодня, 20:09
За 40 млн тенге продал минфин Казахстана подаренный ему Bentley
Фото из открытых источников
Астана. 9 января. КазТАГ – Алена Субботина. За Т40 млн продало министерство финансов Казахстана анонимно подаренный ведомству Bentley Bentayga 2017 года выпуска, сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

«В июле договор дарения был сделан на государство и была совершена реализация на Т40 млн. То есть это имущество государству поступило. Дорогостоящий автомобиль не был передан в госорган, он был реализован через аукцион и деньги перешли в госбюджет», - сказал Биржанов на брифинге в правительстве во вторник.


Отвечая на вопросы журналистов, почему машина была реализованы ниже рыночной стоимости в Т83 млн, вице-министр пояснил, что машина была «уже не новая».
При этом представитель минфина не смог предоставить информацию относительно лица, подарившего ведомству Bentley.


Источник: kaztag.kz
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