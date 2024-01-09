За 40 млн тенге продал минфин Казахстана подаренный ему Bentley

«В июле договор дарения был сделан на государство и была совершена реализация на Т40 млн. То есть это имущество государству поступило. Дорогостоящий автомобиль не был передан в госорган, он был реализован через аукцион и деньги перешли в госбюджет», - сказал Биржанов на брифинге в правительстве во вторник.

Астана. 9 января. КазТАГ – Алена Субботина. За Т40 млн продало министерство финансов Казахстана анонимно подаренный ведомству Bentley Bentayga 2017 года выпуска, сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.Отвечая на вопросы журналистов, почему машина была реализованы ниже рыночной стоимости в Т83 млн, вице-министр пояснил, что машина была «уже не новая».При этом представитель минфина не смог предоставить информацию относительно лица, подарившего ведомству Bentley.