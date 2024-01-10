Сколько платить за ОСМС в 2024 году

"Наемные работники и работники, оказывающие услуги на основе договора ГПХ, делают взносы на ОСМС в размере 2% от своего ежемесячного дохода. Объект обложения не должен превышать 10 МЗП (850 000 тенге в 2024 году) в месяц со всех рабочих мест, то есть максимально возможный взнос работника составит 17 000 тенге", – говорится в сообщении.

"Если индивидуальный предприниматель сдает отчетность "по нулям", но официально не приостановил свою деятельность, то он должен продолжать оплачивать взносы, как того требует Налоговый кодекс. Иначе возникнет задолженность", – рассказали в Фонде.

Ставки по платежам на ОСМС остаются прежними, но с 1 января 2024 года в Казахстане выросла минимальная заработная плата. Это повлияло на размеры некоторых платежей, сообщает Zakon.kz.В Фонде социального медицинского страхования рассказали, сколько должны платить казахстанцы за медстраховку в текущем году."Работодатели производят отчисления за работника в размере 3% от заработной платы. При этом облагаемый ежемесячный доход не должен превышать 10 МЗП (850 000 тенге в 2024 году), то есть максимально возможная сумма отчислений работодателя составит 25 500 тенге в месяц", – уточнили в Фонде.Отмечается, что эти средства не удерживаются из зарплаты работника, их работодатель оплачивает за счет предприятия.Индивидуальные предприниматели платят 5% от 1,4-кратного МЗП. В 2024 году это 5950 тенге.Для самостоятельных плательщиков размер взносов составляет 5% от 1 МЗП, 4250 тенге в текущем году.В Фонде напомнили: чтобы самостоятельно застраховаться в системе ОСМС, казахстанцам нужно либо погасить долги за прошедшие 12 месяцев, либо уплатить взносы на год вперед. При этом важно провести оплату за каждый месяц в отдельности.Поскольку ЕСП перестал действовать с 1 января, самозанятые могут получить статус двумя способами:-зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем и платить взносы как ИП;-делать взносы в качестве самостоятельного плательщика.Взносы государства за граждан из 15 льготных категорий составляют в 2024 году 5852,63 тенге.Бывают ситуации, когда граждане трудоустроены в двух организациях. В этом случае необходимо учитывать предельный доход для расчета платежей – это 10 МЗП (850 000 тенге в 2024 году).Отчисления на ОСМС должны производиться с каждого места работы, но не более 25 500 тенге (3% от 850 000) в месяц от каждого работодателя.А при расчете взносов учитывается совокупный доход со всех мест работы, то есть взносы за месяц в общем не могут превышать 17 000 тенге (2% от 850 000).Для корректного расчета сотрудник должен предоставить на втором месте работы справку о произведенных платежах с первого места работы.К примеру, в организации А работник получает 550 000 тенге, в организации Б – 400 000 тенге. Совокупный его доход составляет 950 000 тенге, то есть свыше предельно облагаемого дохода.В этом случае первый работодатель удержит взносы в размере 11 тыс. тенге, отчисления – в размере 16 500 тенге.На втором месте работы его взносы составят 6000 тенге (максимальный размер взноса 17 000 за минусом уже произведенного взноса 11 000 тенге). Размер отчислений составит 18 000 тенге (доход для исчисления отчислений не суммируется).Также есть случаи, когда гражданин является работником и производит необходимые платежи от заработной платы, но при этом имеет личный бизнес и зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В таких ситуациях он также должен производить оплату взносов и других обязательных платежей в качестве ИП, как того требует Налоговый кодекс, помимо выплат с основного места работы.