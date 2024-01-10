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Морозы до 32 градусов надвигаются на Казахстан

Просмотров:349 Опубликовано: Сегодня, 11:31
Морозы до 32 градусов надвигаются на Казахстан
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 11-13 января, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно прогнозу, быстрая смена барических образований обусловит неустойчивую погоду по всему Казахстану. Если в северных регионах снежная ветреная погода сменится прояснениями и кратковременными морозами, то в южных регионах ожидаются сильные осадки, переходящие в снег. Из-за кратковременных скачков температуры воздуха образуются гололедные явления.

"Морозы больше всего ощутят жители западных регионов 11 и 13 января, северных регионов - 11-12 января, здесь столбики термометров ночью опустятся до 20-32 мороза", - говорится в сообщении.


Источник: Тengrinews.kz
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