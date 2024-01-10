"Это могут быть должности, которые требуют каких-либо определенных специфичных навыков. К примеру, в течение прошлого года высокие зарплатные предложения размещались для режиссеров, видеооператоров", - отметили в пресс-cлужбе ведомства.

"Соответственно, таким людям за счет низкой планки вхождения предложения по зарплате ниже. В целом есть такие категории, как неквалифицированные работники, работники средней квалификации и работники высшей квалификации. Тут все зависит от уровня образования и, соответственно, от уровня навыков. Еще одна ступень, которую берут в расчет, - это опыт", - пояснили в Минтруда.



Кому в Казахстане предлагают самые высокие зарплаты, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.Согласно данным на Электронной бирже труда, самые высокие зарплаты предлагают главным технологам промышленности - от 954 тысяч тенге, инженерам по обслуживанию скважин - от 800 тысяч тенге и системным архитекторам - от 700 тысяч тенге.Основной пул вакансий в декабре 2023 года формировался за счет предприятий прочих видов услуг, сельского хозяйства и организаций основного и среднего образования.В свою очередь, самые высокие зарплаты просили инженеры по обслуживанию скважин - в среднем от 1,5 миллиона тенге, супервайзеры по бурению - от 1,1 миллиона тенге и руководители по разработке продуктов - от 935 тысяч тенге.По просьбе корреспондента Tengrinews.kz в Минтруда разъяснили, в чем причина и как определяется разница в размерах запрашиваемых и предлагаемых зарплат.Во-первых, предлагаемые данные - это то, что есть в открытом доступе на портале Электронной биржи труда. Эти данные - резюме, которые размещали граждане, и их зарплатные ожидания. То есть, условно, как указано выше, человек хотел устроиться на того же инженера по обслуживанию скважин за 1,5 миллиона в среднем.Соответственно, есть еще предложения от работодателей. Они размещают вакансии на различные должности.Также есть и низкоквалифицированный труд, который не требует специфичных определенных навыков, - неквалифицированные работники, то есть люди со школьным образованием или вообще без образования.В прошлом году самые высокие зарплаты в Казахстане предлагали начальникам смен в добывающей промышленности - в среднем от 758 тысяч тенге. При этом самые высокие зарплатные ожидания от соискателей были у директоров структурных подразделений предприятий добывающей промышленности - в среднем от 1,6 миллиона тенге.