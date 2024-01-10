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Антикор проверяет финансирование спорта в РК

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 13:20
Антикор проверяет финансирование спорта в РК
Фото: Kazinform
Агентство по противодействию коррупции проводит внешний анализ коррупционных рисков в сфере спорта. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В рамках ВАКРа ведется анализ деятельности Министерства туризма и спорта, в том числе его подведомственных организаций финансирования спорта. Кроме того, будут изучены бюджетные и внебюджетные источники, обеспечивающие мероприятий, сборов, закупа экипировки, оборудования, спортивного питания, организации командирования, вознаграждения, строительства спортивных объектов, а также содержание спортивных федераций и профессиональных клубов, - сказал Арман Тлеукенов.

По его словам, анализ проводится заинтересованных государственных органов при участии гражданского общества.

- Также Антикор приглашает граждан участвовать в проведении анализа. Если вы обладаете информацией о коррупционных рисках в сфере бюджетирования спорта или имеете предложения по совершенствованию сферы финансирования спорта, просим направлять их на электронную почту karipova.a@antikor.gov.kz, - добавил Арман Тлеукенов.


Источник: Kazinform
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