Новое расследование в отношении Кайрата Сатыбалды: Антикор раскрыл детали

"На сегодняшний день в отношении Кайрата Сатыбалды завершено досудебное расследование по ст. 218 ч. 3 (УК РК – "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем". – Прим. ред.) по факту отмывания доходов преступного происхождения. На преступно добытые средства Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал деньги на счетах в банках на территории Казахстана и за границей. Это дело сейчас готовится к передаче в суд".

"Все активы, которые были у данного лица, арестованы, они возвращаются в доход государства. На сегодняшний день общая сумма превышает 650 млрд тенге, которые возвращены государству. Но более точную разбивку мы уже давали, информация есть в открытых источниках и на нашем канале", - сказал Арман Тлеукенов.

В Агентстве РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) раскрыли детали нового расследования в отношении Кайрата Сатыбалды по факту отмывания доходов, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.Об этом сегодня, 10 января 2024 года, рассказал официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов:По его словам, есть еще один эпизод по факту уклонения от уплаты налогов. По данному факту, как уточнил официальный представитель Антикора, досудебное расследование продолжается.31 мая 2023 года сообщалось, что Казахстану вернули имущество и деньги Кайрата Сатыбалды на сумму 464 млрд тенге, в октябре – о возврате активов на 300 млн долларов, в декабре – о возврате денежных средств на общую сумму 120 млн долларов, что превышает 55,4 млрд тенге.26 сентября 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищении в особо крупном размере в АО "Казахтелеком" и АО "ЦТС".В декабре 2023 года Кайрат Сатыбалды подал ходатайство о замене наказания с лишения на ограничение свободы, но ему отказали в условно-досрочном освобождении (УДО).