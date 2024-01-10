Мухамедиулы пытался присвоить одну из школ в Казахстане - Антикор

"По эпизоду хищения бюджетных средств в отношении Арыстанбека Мухамедиулы в сумме 221 миллион тенге, приговор уже состоялся. На данный момент есть еще дополнительные эпизоды по хищению бюджетных средств в особо крупном размере и незаконная приватизация школы высшего спортивного мастерства.



Следующий эпизод это рейдерский захват гостиницы "Дипломат" и покушение на дачу взятки. По всем этим делам сейчас находятся на рассмотрении в суде", - сказал официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеуканов.

В Антикоррупционной службе сообщили о новом эпизоде в рамках расследования в отношении бывшего министра культуры и спорта, а также экс-руководителя Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент Tengrinews.kz.Ранее экс-министр культуры и спорта, бывший директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы снова предстал перед судом, но по другому уголовному делу. На этот раз бывшего чиновника обвиняют в рейдерском захвате столичного отеля "Дипломат".Напомним, приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны Арыстанбек Мухамедиулы был осужден на восемь лет лишения свободы.Позже супруга осужденного Арыстанбека Мухамедиулы была признана подозреваемой. В Антикоррупционной службе подтвердили информацию также о задержании адвоката Арыстанбека Мухамедиулы. В ведомстве сообщили, что защитник экс-министра подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.