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Мухамедиулы пытался присвоить одну из школ в Казахстане - Антикор

Просмотров:423 Опубликовано: Сегодня, 15:23
Мухамедиулы пытался присвоить одну из школ в Казахстане - Антикор
Арыстанбек Мухамедиулы. Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Антикоррупционной службе сообщили о новом эпизоде в рамках расследования в отношении бывшего министра культуры и спорта, а также экс-руководителя Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По эпизоду хищения бюджетных средств в отношении Арыстанбека Мухамедиулы в сумме 221 миллион тенге, приговор уже состоялся. На данный момент есть еще дополнительные эпизоды по хищению бюджетных средств в особо крупном размере и незаконная приватизация школы высшего спортивного мастерства.

Следующий эпизод это рейдерский захват гостиницы "Дипломат" и покушение на дачу взятки. По всем этим делам сейчас находятся на рассмотрении в суде", - сказал официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеуканов.


Ранее экс-министр культуры и спорта, бывший директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы снова предстал перед судом, но по другому уголовному делу. На этот раз бывшего чиновника обвиняют в рейдерском захвате столичного отеля "Дипломат".

Напомним, приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны Арыстанбек Мухамедиулы был осужден на восемь лет лишения свободы.

Позже супруга осужденного Арыстанбека Мухамедиулы была признана подозреваемой. В Антикоррупционной службе подтвердили информацию также о задержании адвоката Арыстанбека Мухамедиулы. В ведомстве сообщили, что защитник экс-министра подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.


Источник: Тengrinews.kz
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