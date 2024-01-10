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Спортивного чиновника из Астаны осудили за многомиллионные хищения

Просмотров:31 Опубликовано: Сегодня, 16:10
Спортивного чиновника из Астаны осудили за многомиллионные хищения
Фото:depositphotos.com
В Астане осудили бывшего руководителя дирекции развития спорта по олимпийским видам. Чиновник попался на хищении бюджетных средств в крупном и особо крупном размере, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как следует из приговора суда, опубликованного в Судебном кабинете, экс-чиновник попросил своего родственника зарегистрировать ИП. После, в нарушение правил, оно было признано победителем государственных закупок, проводимых дирекцией развития спорта по олимпийским видам. Руководитель дирекции заключил с предприятием несколько договоров о государственных закупках услуг аренды четырех спортивных залов, а также офисных помещений. В последующем дирекция перечислила на расчетный счет предприятия 6,4 миллиона тенге, которые затем присвоил спортивный функционер.

Далее по аналогичной схеме были заключены пять договоров о закупках услуг аренды спортивных залов с другим ИП. В результате экс-чиновник присвоил более 46 миллионов тенге. На этот раз предприятие было зарегистрировано на зятя его подчиненного - менеджера дирекции по государственным закупкам. Он также попал под суд.

Как выяснили в суде, кроме хищений, нечистый на руку чиновник также требовал с тренеров деньги, выделенные им на командировочные расходы, а также взятки, в случае отказа грозясь лишить их финансирования. По его требованию те готовили фиктивные документы и завышали суммы расходов. По одному из эпизодов сумма "подношения" достигла почти 8 миллионов тенге.

В суде экс-чиновник полностью признал свою вину и отказался от дачи показаний. Его приговорили к семи годам заключения, пожизненно лишив права занимать должности на госслужбе.


Источник: Тengrinews.kz
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