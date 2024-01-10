Токаев назначил замначальника Службы государственной охраны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны, сообщает Zakon.kz.
Соответствующая информация опубликована 10 января 2024 года на сайте Акорды
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"Распоряжением главы государства Жакипов Шынгыс Лесович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Еще одним распоряжением Балтабеков Ансаган Скендерович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Казахстана.
9 января 2024 года Токаев назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил РК. Им стал Айдос Мырзахметов.
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