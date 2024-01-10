Смерть двух детей от кори: в Минздраве озвучили подробности

"В декабре у нас были два случая смертности детей от кори. Первый - в Восточно-Казахстанской области. Ребенку было шесть месяцев, от первой госпитализации ребенка родители отказались, а на второй госпитализации, уже когда положили ребенка в стационар, было ухудшение состояния, осложнения. К сожалению, потеряли ребенка", - сообщила Оспанова на круглом столе СЦК.

"Второй случай - ребенку было четыре месяца. Он уже поступил в тяжелом состоянии. На сегодня также были проведены экспертизы и диагноз подтвердился", - отметила Оспанова.



Заместитель директора департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Айгерим Оспанова рассказала, почему в Казахстане от кори умерли два ребенка, передает корреспондент Tengrinews.kz.Она отметила, что были проведены экспертные работы, клинические и патологоанатомические исследования, которые показали, что действительно гибелью явилась корь.По ее словам, мама ребенка из ВКО не была привита. И хотя ребенок был на грудном вскармливании, он не получил нужного иммунитета от матери. Второй погибший ребенок был на искусственном вскармливании.