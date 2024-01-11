"Нельзя переходить на зеленый": МВД прокомментировало новое правило для пешеходов

"Данная норма в первую очередь рассчитана на обеспечение безопасности пешеходов, так как в настоящее время пешеходы зачастую игнорируют аспекты собственной безопасности и выходят на проезжую часть по разрешающему сигналу светофора, не убедившись, что транспортные средства завершили ранее начатый маневр или имеют возможность остановиться перед пешеходным переходом", - заявили в министерстве.



В МВД прокомментировали возможные поправки в правила дорожного движения, ограничивающие переход улицы для пешеходов, передает корреспондент Tengri Auto В конце ноября 2023 года на сайте "Открытых НПА" появился проект поправок к правилам дорожного движения. Один из пунктов касался правил перехода дороги для пешеходов на разрешающий сигнал. Эксперты заявили, что если правила будут приняты в подобном виде, то пешеходам станет значительно сложнее переходить дорогу на перекрестках, так как они будут обязаны уступить автомобилю, который не успел завершить маневр по повороту. Специалисты отмечали, что из-за этого может увеличиться не только количество заторов, но и аварий.В МВД сообщили, что проект приказа министра "О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534 "Об утверждении Правил дорожного движения" действительно содержит поправку в пункт 16 главы 3: "В местах, где движение регулируется, пешеходы руководствуются сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при их отсутствии - транспортного светофора, при включении разрешающего сигнала светофора или регулировщика пешеход уступает дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток".В МВД также подчеркнули, что поправки еще не приняты, и результаты общественного обсуждения будут учтены при их принятии.