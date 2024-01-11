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Казахстанского застройщика обязали выплатить миллионы за вырубку деревьев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:49
Казахстанского застройщика обязали выплатить миллионы за вырубку деревьев
Фото:depositphotos.com
Суд обязал казахстанского застройщика выплатить миллионы за вырубку деревьев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Караганде застройщика обязали выплатить 17 миллионов тенге за вырубку деревьев. Кроме того, по решению суда предприниматель должен посадить в городе 7200 новых деревьев.

Такое решение вынес специализированный межрайонный экономический суд Караганды, рассмотрев иск акимата района Казыбек би о незаконной вырубке деревьев в микрорайоне Гульдер-1. В суде установлено, что застройщик самовольно выкорчевал с корнями десятки многолетних сосен, берез и тополей, а затем вывез их на территорию промзоны на окраину города.

Впервые о незаконной вырубке деревьев заявили жители микрорайона Гульдер-1. Они обратились к общественникам и журналистам, чтобы прекратить уничтожение деревьев. Однако ни резонанс, ни попытки районного акимата воспрепятствовать вырубке результата не принесли. По данным материалов дела, застройщик успел очистить территорию бывшего детского сада от зеленых насаждений и начал возводить многоэтажку.

Изучив все доводы сторон, судья Гульжан Тастанбаева, рассматривавшая дело, удовлетворила иск акимата. Согласно решению застройщик должен выплатить 17 миллионов тенге за вырубку деревьев и произвести компенсационную высадку деревьев. Также компанию обязали ухаживать за саженцами на протяжении трех лет. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что двое мужчин незаконно вырубили около тысячи деревьев между поселками Кызылагаш и Сагабуен в Жетысу. По факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное частью 1 статьи 340 УК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников".


Источник: Тengrinews.kz
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