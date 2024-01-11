Автобус с людьми ушел под землю: техника приближается ко дну воронки

"Тяжелая техника работает с особой осторожностью и с соблюдением всех мер безопасности из-за сохраняющейся угрозы обвала боковых стенок котлована. Всего вывезены более 90 тысяч кубометров грунта и горной породы. Поисковые работы продолжаются и ведутся в круглосуточном режиме", - сообщили ранее в акимате Павлодарской области.

Техника приблизилась ко дну воронки, куда провалился автобус с людьми, передает Tengrinews.kz.Как отмечает Telegram-канал Kerek.pv, на территории АО "Майкаинзолото" техника все ближе подбирается к месту провала, где, по данным георадара, может находиться рухнувший автобус. Параллельно ведутся работы по предупреждению осыпания краев котлована, отмечает канал.Напомним, что в Павлодарской области с 4 января продолжаются поиски автобуса с двумя людьми, упавшего в недействующую шахту на территории АО "Майкаинзолото".Поисковые работы идут семь дней, круглосуточно. Как ранее сообщили в пресс-службе ДЧС региона, с места поисково-спасательных работ на территории рудника вывезено более 70 тысяч кубометров грунта и горной породы.10 января в акимате Павлодарской области сообщили, что работы по углублению прохода для заезда спецтехники все еще продолжаются. До дна котлована необходимо прокопать еще более 40 метров прохода.Напомним, ночью 4 января четверо спасателей на автобусе КАВЗ выехали на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Следуя к месту происшествия по технологической автодороге, автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты. По предварительным данным, глубина обвала составила 150 метров. В тот момент в автобусе находились четверо горноспасателей.Двоих человек обнаружили погибшими, они находились вне упавшего автобуса. Ранее отмечалось, что поисковые работы осложняет осыпающийся грунт.