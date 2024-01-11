Куда направили 37 тысяч казахстанских призывников, рассказали в Минобороны

"Из 37 тысяч человек более 16 тысяч были направлены в Вооруженные силы. Оставшаяся 21 тысяча призывников – в войсковые части Национальной гвардии, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны и Министерства по чрезвычайным ситуациям", - пояснили в ведомстве.

"В период службы солдаты-срочники имеют право на получение полного спектра медицинских услуг. В качестве поощрения им предоставляют краткосрочный отпуск с правом проезда туда и обратно за счет государства.



При увольнении по истечении срока воинской службы или по состоянию здоровья они получают выходное пособие в размере 1 МРП. Для категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - в размере 5 МРП", - сообщили в Минобороны.

Как сообщили в Министерстве обороны, в 2023 году ряды казахстанской армии пополнили более 37 тысяч юношей, передает Tengrinews.kz.Призыв проходил весной и осенью. Оба раза они были завершены досрочно.В ведомстве уточнили, что для призывников в Казахстане существуют кредитные каникулы, образовательные льготы для отслуживших и обучение солдат рабочим специальностям.Отсрочку по кредитам на сегодня получили 4,1 тысячи военнослужащих на сумму 1,5 миллиарда тенге. В прошлом году в гражданские и военные вузы без сдачи ЕНТ после срочной службы поступили 615 человек. В учебных центрах было подготовлено 1 195 военнослужащих по 15 военно-учетным специальностям, востребованным в реальном секторе экономики.Военнослужащие, имеющие техническое, профессиональное, высшее образование, по прошествии шести месяцев службы вправе поступить на воинскую службу по контракту. В прошлом году это право реализовали 852 солдата. При этом до достижения в год поступления возраста двадцати четырех лет они могут быть зачислены в военные учебные заведения, реализующие образовательные программы высшего, технического и профессионального образования на базе общего среднего образования.