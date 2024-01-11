Сотрудник банка повесил на клиентов кредиты в Туркестанской области

"В ходе следственно-оперативной работы стражи порядка задержали подозреваемого в мошенничестве. Как выяснилось, 31-летний мужчина, будучи сотрудником банка, оформлял кредиты на сумму от 70 тысяч до 1 миллиона тенге, используя документы клиентов банка. Мужчину подозревают в обмане 47 человек. Общий ущерб составил около 21 миллиона тенге", - сообщили в МВД.

Менеджер банка оформил кредиты на жителей Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.Как рассказали в МВД, в полицию Казыгуртского района обратилась группа местных жителей. По словам потерпевших, неизвестный оформил на их имя кредиты. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье "Мошенничество".В настоящее время подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.