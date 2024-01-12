Талгат Мусабаев: «Комитет гражданской авиации возглавляют бараны»

«Сенатором еще меня затолкали. Я там старался, тоже врагов нажил. Авиацию нашу ставил на место, потому что там бараны сидят, которые в авиации не работают. Представляете, они сейчас руководят. Это охренеть. Слушай, человек возглавляет КГА, который был директором птицефабрики. Она тоже конечно летает, но не авиация – курица. Что за? Вот такой подбор кадров у нас! Своих ставят и все! А летчики и инженеры, их не подпускают», − заявил Мусабаев.

«Дальше своего носа не видят, сиюминутная чтобы была выгода. Не бывает так. Космос – эта та отрасль человечества, которая принесет отдачу, но не в ближайшие 5, 10, 20, 30 лет. Но уже сегодня можно зарабатывать в космосе, что меня радует. Мои ученики, те, которых мы воспитали и обучили за границей, в сегодняшней нашей теряющей свою мощь космической отрасли не находят себя. Их потенциал не задействован. Они находят дело, открывают частные фирмы космического направления. Их уже несколько. Я сам удивился. Одну я знаю точно, которую возглавляет мой бывший помощник. Когда я пришел к первому президенту, я сказал, что мы должны пройти тот путь, который прошли западные, космически развитые государства, а он каков? Для начала нужно создать базис, создать космическую отрасль…», − ответил он.

Летчик-космонавт, герой РФ Талгат Мусабаев дал большое интервью для канала Арманжана Байтасова, где рассказал о работе сенатором в Казахстане, передает ИА «NewTimes.kz».В заключении у него спросили, какие же все-таки есть перспективы у Казахстана в освоении космоса. На что тот ответил, что «наши не умеют мыслить далеко вперед».В итоге он заявил, что Казахстан создал основу и базис в этом вопросе и у нас есть большой потенциал, однако нынешние руководители им не пользуются.