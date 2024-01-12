Казахстанцы теперь обязаны обращаться к страховому омбудсману перед обращением в суд

«С 1 января 2024 года обращение к страховому омбудсману является обязательным шагом перед обращением в суд по урегулированию страховых споров. Соответствующие законодательные поправки были приняты летом 2022 года», – говорится в сообщении.

Страховой омбудсман заслушивает обе стороны спора, изучает предоставленную документацию, при необходимости запрашивает дополнительные документы, самостоятельно и безвозмездно для клиента проводит дополнительную оценку размера ущерба, выносит решения и дает рекомендации и разъяснения в рамках действующего законодательства.

Астана. 12 января. КазТАГ – Казахстанцы теперь обязаны обращаться к страховому омбудсману перед перед обращением в суд по урегулированию страховых споров, сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка.Страховой омбудсман – это независимое лицо, осуществляющее досудебное разрешение споров между страховыми организациями и их клиентами по заключенным договорам страхования. Институт страхового омбудсмана функционирует с 2007 года в Казахстане.Сумма требований по разногласиям лиц не должна превышать 10 000 МРП или Т36,9 млн по состоянию на 2024 год.