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"Одного желания недостаточно": в каких случаях казахстанцы могут сменить ФИО

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 11:29
"Одного желания недостаточно": в каких случаях казахстанцы могут сменить ФИО
фото: eGov.kz
Кому не откажут в смене фамилии, имени или отчества, рассказала на брифинге РСК заместитель руководителя Департамента юстиции Алматы Зауреш Сатхожина, передает корреспондент NUR.KZ.

Бывают случаи, когда человека не устраивают его имя, фамилия либо отчество. Может ли он поменять свое имя на другое, рассказали в Департаменте юстиции.


Изменить фамилию, имя, отчество казахстанцы могут в следующих случаях:

- неблагозвучность или трудность произношения имени, отчества, фамилии;

- желание супруга (супруги) носить общую фамилию, если при государственной регистрации брака остались на добрачных фамилиях;

- желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества);

- желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака; желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;

- желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии.

"Желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей). Желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах. Желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия супруга", - добавила Зауреш Сатхожина.


Также среди причин, по которым данные казахстанца изменят:

- желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;

- желание носить фамилию и (или) отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;

- желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

Для того, чтобы внести изменения или исправления имени, отчества, фамилии, нужно обратиться с заявлением в любой регистрирующий орган (РАГС), в НАО "Государственную корпорацию "Правительство для граждан" либо направить заявление в электронной форме через портал "Электронного правительства".

Затем регистрирующий орган будет рассматривать заявление о перемене имени, отчества, фамилии. Заявление могут подать граждане старше 16 лет, а для не достигших этого возраста требуется присутствие родителей.

"Таким образом, для перемены фамилии, имени, отчества недостаточно одного желания их владельца. Необходимо наличие одной из указанных выше уважительных причин.

После смены имени, отчества, фамилии, в течение месяца необходимо сменить удостоверение личности и паспорт", - отметила Зауреш Сатхожина.


К слову, в прошлом году алматинцы подали 3,5 тысячи заявлений на смену ФИО.

Отметим, что оформление документов подорожало в связи с ростом МРП и вступившими в силу изменениями в закон. Но в два раза меньше будут стоить паспорта для детей.


Источник: nur.kz
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