"Одного желания недостаточно": в каких случаях казахстанцы могут сменить ФИО

Бывают случаи, когда человека не устраивают его имя, фамилия либо отчество. Может ли он поменять свое имя на другое, рассказали в Департаменте юстиции.

"Желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей). Желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах. Желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак (супружество) была принята фамилия супруга", - добавила Зауреш Сатхожина.



"Таким образом, для перемены фамилии, имени, отчества недостаточно одного желания их владельца. Необходимо наличие одной из указанных выше уважительных причин.



После смены имени, отчества, фамилии, в течение месяца необходимо сменить удостоверение личности и паспорт", - отметила Зауреш Сатхожина.

Кому не откажут в смене фамилии, имени или отчества, рассказала на брифинге РСК заместитель руководителя Департамента юстиции Алматы Зауреш Сатхожина, передает корреспондент NUR.KZ.Изменить фамилию, имя, отчество казахстанцы могут в следующих случаях:- неблагозвучность или трудность произношения имени, отчества, фамилии;- желание супруга (супруги) носить общую фамилию, если при государственной регистрации брака остались на добрачных фамилиях;- желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака (супружества);- желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака; желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;- желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии.Также среди причин, по которым данные казахстанца изменят:- желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;- желание носить фамилию и (или) отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;- желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.Для того, чтобы внести изменения или исправления имени, отчества, фамилии, нужно обратиться с заявлением в любой регистрирующий орган (РАГС), в НАО "Государственную корпорацию "Правительство для граждан" либо направить заявление в электронной форме через портал "Электронного правительства".Затем регистрирующий орган будет рассматривать заявление о перемене имени, отчества, фамилии. Заявление могут подать граждане старше 16 лет, а для не достигших этого возраста требуется присутствие родителей.К слову, в прошлом году алматинцы подали 3,5 тысячи заявлений на смену ФИО.Отметим, что оформление документов подорожало в связи с ростом МРП и вступившими в силу изменениями в закон. Но в два раза меньше будут стоить паспорта для детей.