Арктический холод надвигается на Казахстан

"Циклон, который сегодня кружит над европейской частью России, к выходным уйдет в Сибирь, задевая большую часть территории Казахстана, усиливая арктическое вторжение сначала на западе, затем по мере смещения и на остальной территории страны. В связи с этим практически на большей части республики снегопады с метелями сменятся морозами. Температура воздуха понизится на западе, севере и в центре республики до 25-30, на востоке до 15-20, а на юге до 5-15 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 13-15 января, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как отмечают метеорологи, зимой на территории нашей страны сильные снегопады сменяются похолоданием, так как осадки чаще всего приносят теплые фронты вихрей, но вслед за ними всегда идут холодные.