Арктический холод надвигается на Казахстан

Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 13-15 января, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как отмечают метеорологи, зимой на территории нашей страны сильные снегопады сменяются похолоданием, так как осадки чаще всего приносят теплые фронты вихрей, но вслед за ними всегда идут холодные.
"Циклон, который сегодня кружит над европейской частью России, к выходным уйдет в Сибирь, задевая большую часть территории Казахстана, усиливая арктическое вторжение сначала на западе, затем по мере смещения и на остальной территории страны. В связи с этим практически на большей части республики снегопады с метелями сменятся морозами. Температура воздуха понизится на западе, севере и в центре республики до 25-30, на востоке до 15-20, а на юге до 5-15 градусов мороза", - говорится в сообщении.
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