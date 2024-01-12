Власти Казахстана считают, что отключение российских каналов из вещания TVcom не повлияет на отношения с РФ

«Министерство и впредь будет поддерживать диалог и взаимопонимание с иностранными партнерами в сфере информации и телерадиовещания, обеспечивать открытость и многообразие в национальном информационном пространстве», — говорится в ответе МКИ на запрос «Курсива».

Кроме того, в МКИ напомнили, что российские телеканалы не входят в перечень обязательных теле- и радиоканалов, которые должны распространяться по всей территории страны.

«Таким образом, на законодательном уровне отсутствуют нормы, запрещающие или каким-нибудь образом ограничивающие свободу выбора приобретаемых услуг», — отметили в профильном ведомстве.

«По информации ТОО «TV Commerce», причинами данного решения являются ежегодное увеличение стоимости ретрансляции телеканалов, а также требование правообладателя телеканалов приобрести полный пакет телеканалов», — сообщили в министерстве.

Исключение российских каналов из платного пакета Premium казахстанского оператора спутникового телевидения TVcom прокомментировали в Министерстве культуры и информации РК.Как сообщили в ведомстве, у пользователей из Казахстана есть возможность просмотра контента телесемейства «Первого канала» через сети других отечественных операторов кабельного, спутникового и интернет-телевидения.Отказ TVcom от трансляции российских каналов в Казахстане не повлияет на международные отношения с Россией и другими странами, считают в министерстве.Как отметили в ведомстве, решение об исключении российских каналов принято самим оператором TVcom на основании договорных отношений с правообладателями телеканалов, так как госорганы не имеют права вмешиваться в гражданско-правовые отношения между телеканалами и частными операторами телерадиовещания.Погасит ли TVcom долг перед «Первым каналом». В свою очередь директор ТОО TV Commerce Талгат Шакенов сообщил, что долговые обязательства перед ТОО «ПКВС Казахстан», которое представляет интересы ОАО «Первый канал. Всемирная сеть», будут погашены в полном объеме.«Представитель ПКВС озвучила — сначала погашение долга, потом какие-либо переговоры. Собственно, мы и сами не планировали каких-либо переговоров при наличии долга. Погашать будем. Мы предлагали график в прошлом году, но он, видимо, не устроил. Теперь рассмотрим вопрос единовременного платежа», — рассказал Шакенов.С 1 января компания TVcom исключила телеканалы семейства ТОО «ПКВС Казахстан» из сетки вещания. В компании отметили, что контент «Первого канала» не является эксклюзивным и доступен бесплатно через интернет. Локализованный телеканал «Первый канал Евразия» продолжит свою трансляцию в сети Otau TV.В свою очередь, «Первый канал. Всемирная сеть» опроверг озвученные TVcom причины отключения. По версии канала, у оператора есть «существенные задолженности» за использованные права за 2022–2023 годы. Однако, по словам директора ТОО TV Commerce Талгата Шакенова, спор возник из-за нерыночных условий, которые предлагает российский холдинг.ТОО «ПКВС Казахстан» — это компания, которая представляет российские телеканалы в Казахстане, в том числе «Первый канал» и его дочерние телеканалы. Товарищество является дочерним предприятием ОАО «Первый канал. Всемирная сеть». Компания основана в 2016 году и находится в Алматы. Генеральным директором является Алексей Рудченко.Otau TV — это торговая марка АО «Казтелерадио», национального оператора в области телерадиовещания в Казахстане. В 2019 году по договору дарения 100% акций компании принадлежит Комитету государственного имущества и приватизации МФ РК и Министерству культуры и информации РК.