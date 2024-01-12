В Астане убрали памятник Нурсултану Назарбаеву

В Национальном университете обороны нам подтвердили, что памятник действительно убрали, и сейчас он находится на складе.

С территории Национального университета обороны в Астане убрали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву, торжественно открытый к его 80-летию в 2020 году. Информация об этом появилась в соцсетях, передает корреспондент Tengrinews.kz.Убедиться в этом лично не представилось возможным, поскольку на территорию университета журналиста не пустили.Официальный комментарий по поводу монумента обещали предоставить в пресс-службе Министерства обороны.Отметим, что университет обороны ранее назывался именем Первого Президента, но позже упоминание Нурсултана Назарбаева было убрано.