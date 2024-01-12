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Спортсмены соревновались на обычных лошадях вместо породистых в Актобе: подробности курьезного тендера

Просмотров:195 Опубликовано: Сегодня, 16:42
Спортсмены соревновались на обычных лошадях вместо породистых в Актобе: подробности курьезного тендера
Кадр из видео
В Актюбинской области госаудиторы пытаются вернуть миллионы тенге, потраченные на покупку непородистых лошадей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Актобе набирает обороты скандал вокруг спортшколы, где вместо породистых лошадей приобрели обычных. Департамент внутреннего госаудита региона подал в суд на индивидуального предпринимателя, которая выиграла тендер на поставку животных.


Как стало известно, было закуплено 13 скакунов. Но, как выяснили проверяющие, животные не подходили требованиям, указанным в госзакупе. В частности, вместо заявленных породистых жеребцов в специализированную детско-юношескую школу по национальным видам спорта поставщик передал обычных лошадей. И теперь госаудиторы просят либо привести товар в соответствие с требованиями техспецификации, либо вернуть бюджетные миллионы.

"Департаментом внутреннего госаудита было подано исковое заявление о возмещении в бюджет 32 миллионов 299 тысяч тенге. В настоящее время судом рассматривается данное дело. Кроме того, за неисполнение предписания, то есть за непринятие решений по постановлению о возмещении работ, в отношении должностного лица данной спортшколы было возбуждено административное дело по статье 462 Кодекса об административных правонарушениях. Данное дело также находится в суде", - прокомментировал ситуацию руководитель департамента внутреннего государственного аудита Актюбинской области Сакен Касымов.


Спортсмены соревновались на обычных лошадях вместо породистых в Актобе: подробности курьезного тендера


Сейчас в спортшколе сменился директор. Он теперь работает простым тренером. Но в управлении физической культуры и спорта не связывают его уход с руководящей должности. Чиновники объяснили, что директор решил оставить кресло руководителя школы по семейным обстоятельствам.

Напомним, о курьезном закупе в актюбинской спортшколе стало известно после того, как в департамент госаудита поступило заявление от физического лица. В самой СДЮСШ были уверены, что покупка простых лошадей, а не породистых, никак не влияет на качество тренировок. Убеждали, что животные хоть и "неблагородных кровей", но справляются с основной задачей и показывают хорошие результаты во время национальных игр.


Источник: Tengrinews.kz
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