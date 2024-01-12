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Снизить утильсбор и тариф за регистрацию авто предложили в Казахстане

Просмотров:488 Опубликовано: Сегодня, 18:06
Снизить утильсбор и тариф за регистрацию авто предложили в Казахстане
Фото из открытых источников
Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев призвал снизить стоимость утильсбора и первичной регистрации автомобилей в Казахстане, передает Tengri Auto.

В депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова Сарсенгалиев отметил, что сейчас в Казахстане 4 миллиона легковых автомобилей, 454 тысячи грузовиков и 95 тысяч автобусов.

"Если рассматривать стандарт, то максимальное время, которое авто может проработать без поломки, составляет 10 лет. 49 процентов зарегистрированных в Казахстане легковых автомобилей имеют возраст более 20 лет, а 21 процент – 10 лет. Доля новых автомобилей до 3 лет в стране составляет всего 6 процентов. Старый автомобиль подвержен повреждениям, из-за чего в стране растет количество ДТП", - обратила внимание депутат.


Главной причиной старого автопарка депутат назвал дорогой утильсбор и другие обязательные платежи.

"Во-первых, вам необходимо заплатить налог на добавленную стоимость - 12 процентов от стоимости автомобиля. Во-вторых, необходимо оплатить госпошлину - 15 процентов от стоимости автомобиля. В-третьих, вам необходимо оплатить сертификат соответствия. Либо, какой бы автомобиль вы ни привезли из-за границы, вам необходимо получить сертификат у его дилеров в Казахстане, стоимость которого от 60 до 140 тысяч тенге. В-четвертых, вам необходимо оплатить таможенную пошлину, около 20 700 тенге.


Утильсбор в зависимости от объема двигателя составляет начиная от 258 750 тенге и выше", - перечислил депутат.

По его словам, гражданину придется заплатить почти два миллиона тенге, если объем двигателя больше 3 литров. Кроме того, около 350 тысяч тенге составил уплата акциза.

"Автомобиль Hyundai Elantra в Казахстане стоит от 11 миллионов тенге. За рубежом его можно приобрести чуть ли не в два раза дороже. Но если ввозить его из-за рубежа, то за привоз автомобиля наши граждане должны заплатить еще несколько миллионов тенге сверху. Это нечестно.

Чтобы избежать таких переплат наши граждане, покупая автомобили за рубежом, регистрируют их в Кыргызстане и приезжают в Казахстан на кыргызских номерах. Это "уводит" деньги в бюджет другой страны.

С января по апрель 2023 года в Кыргызстан ввезли 41 тысячу автомобилей на сумму 483,5 миллиона долларов. По некоторым данным, часть автомобилей позже ушла в нашу страну. Таким образом, граждане Казахстана лишаются права ездить на хорошем автомобиле, а наша страна лишается огромных средств, которые должны поступить в казну", - указал депутат.

В качестве решения Сарсенгалиев предложил смягчить условия покупки автомобилей из-за рубежа, а именно:

- снизить стоимость фиксированной таможенной пошлины автомобилей, ввозимых в Казахстан из-за рубежа;
- снизить стоимость первичной регистрации авто;
- снизить утильсбор.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 20:28
Верните доп.расходы тем, кто авто взял в автокредит в салонах, потом делайте что хотите
 
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  • ladakz2023
  • arelav_74
 дорожник (Посетители) Сегодня, 18:29
Напрасный труд. Никто не откажеться от такой грандиозной кормушки когда можно положить себе в карман чуть ли не половину стоимости чужого автомобиля и при этом палец о палец не ударить. Это вполне себе легальный способ стричь с автолюбителей не малые деньги без каких либо затрат

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • ladakz2023
  • arelav_74
 Sembay (Посетители) Сегодня, 17:51
Ни в одной цивилизованной стране нет такого понятия - первичная регистрация!!!
Это наши кровососы придумали, чтобы поддержать смагулова и лаврентьева!
 
 

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