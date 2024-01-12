«Осторожно Media»: 324 тыс. казахстанцев за семь с половиной лет стали гражданами РФ

Казахстан занял третье место с результатом 324 тыс. паспортов — это 1,6% населения страны, подсчитали авторы исследования.

По данным исследования «Осторожно Media», в период с января 2016 по июнь 2023 года российские паспорта получили 3,6 млн граждан других государств. Почти половина из них, 47%, - это граждане Украины (1,7 млн человек, большинство обратились за гражданством со второй половины 2019-го до начала 2022 года).На втором месте — Таджикистан, гражданам которого выдали 560,2 тыс. российских паспортов.За 2017-2023 годы число получаемых российских паспортов выросло у граждан Азербайджана (на 48%), Армении (56%), Кыргызстана (132%), Туркменистана (407%). Статистика по Казахстану иная: граждане РК в 2023 году получили на 31% меньше паспортов, чем в 2017 году. На 20% уменьшилась частота вступления в гражданство РФ у узбекистанцев.Среди жителей стран дальнего зарубежья за период с января 2016 по июнь 2023 года чаще всего россиянами становились вьетнамцы (6,4 тыс. человек), афганцы (5,7 тыс.), турки (5,5 тыс.) и сирийцы (5,3 тыс.). Меньше всего за российскими паспортами обращались китайцы (564 человек) и индийцы (556 человек).Что касается Казахстана, то за семь месяцев 2023 года казахстанское гражданство получил 14 561 иностранец, в том числе 11 142 кандаса. За весь 2022 год иностранцам было выдано 22 114 паспортов, из них 17 663 документа получили кандасы. Чаще всего казахстанское гражданство получают граждане Узбекистана, Китая и России. По отказу от казахстанского гражданства есть данные за 10 месяцев 2022 года: прекращено гражданство Республики Казахстан в отношении 15 569 лиц, из них 14 402 приобрели российское гражданство.