Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 13 Января
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.33 KZT
  • €1 = 494.75 KZT
  • 1 RUB = 5.12 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Двойное убийство и четыре миллиарда тенге". Задержаны разыскиваемые в Казахстане преступники

Просмотров:336 Опубликовано: Сегодня, 08:42
"Двойное убийство и четыре миллиарда тенге". Задержаны разыскиваемые в Казахстане преступники
©️ polisia.kz
С начала года оперативными службами МВД и его подразделениями установлено и задержано 58 преступников. В их числе разыскиваемые за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом порталу Polisia.kz рассказал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров, передает Tengrinews.kz.

Так, полицией Актау задержан местный житель, который в ноябре 2023 года в состоянии алкогольного опьянения на почве ссоры в одном из кафе избил жителя города. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.


В городе Учкургане Узбекистана местными правоохранителями совместно с сотрудниками криминальной полиции Алматинской области задержан гражданин этой страны, разыскиваемый за двойное убийство. Мужчина в 2012 году, находясь на заработках в Енбекшиказахском районе Алматинской области, в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в дом пенсионеров, совершил убийство и похитил денежные средства.

Полицейские Астаны совместно с костанайскими коллегами задержали директора и учредителя одного из ТОО, который в 2020 году под предлогом инвестирования и бронирования квартир в проектно-планировочном жилом комплексе в Астане совместно с руководителями двух других ТОО, которые также были ранее задержаны полицией и находятся под следствием, завладели деньгами 144 дольщиков на сумму более четырех миллиардов тенге.

Кроме того, сотрудниками криминальной полиции республики установлено местонахождение 30 без вести пропавших лиц.




Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика