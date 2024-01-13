"Двойное убийство и четыре миллиарда тенге". Задержаны разыскиваемые в Казахстане преступники

Так, полицией Актау задержан местный житель, который в ноябре 2023 года в состоянии алкогольного опьянения на почве ссоры в одном из кафе избил жителя города. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

С начала года оперативными службами МВД и его подразделениями установлено и задержано 58 преступников. В их числе разыскиваемые за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом порталу Polisia.kz рассказал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров, передает Tengrinews.kz.В городе Учкургане Узбекистана местными правоохранителями совместно с сотрудниками криминальной полиции Алматинской области задержан гражданин этой страны, разыскиваемый за двойное убийство. Мужчина в 2012 году, находясь на заработках в Енбекшиказахском районе Алматинской области, в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в дом пенсионеров, совершил убийство и похитил денежные средства.Полицейские Астаны совместно с костанайскими коллегами задержали директора и учредителя одного из ТОО, который в 2020 году под предлогом инвестирования и бронирования квартир в проектно-планировочном жилом комплексе в Астане совместно с руководителями двух других ТОО, которые также были ранее задержаны полицией и находятся под следствием, завладели деньгами 144 дольщиков на сумму более четырех миллиардов тенге.Кроме того, сотрудниками криминальной полиции республики установлено местонахождение 30 без вести пропавших лиц.