"Двойное убийство и четыре миллиарда тенге". Задержаны разыскиваемые в Казахстане преступники

С начала года оперативными службами МВД и его подразделениями установлено и задержано 58 преступников. В их числе разыскиваемые за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом порталу Polisia.kz рассказал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров, передает Tengrinews.kz.
Так, полицией Актау задержан местный житель, который в ноябре 2023 года в состоянии алкогольного опьянения на почве ссоры в одном из кафе избил жителя города. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.
В городе Учкургане Узбекистана местными правоохранителями совместно с сотрудниками криминальной полиции Алматинской области задержан гражданин этой страны, разыскиваемый за двойное убийство. Мужчина в 2012 году, находясь на заработках в Енбекшиказахском районе Алматинской области, в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в дом пенсионеров, совершил убийство и похитил денежные средства.
Полицейские Астаны совместно с костанайскими коллегами задержали директора и учредителя одного из ТОО, который в 2020 году под предлогом инвестирования и бронирования квартир в проектно-планировочном жилом комплексе в Астане совместно с руководителями двух других ТОО, которые также были ранее задержаны полицией и находятся под следствием, завладели деньгами 144 дольщиков на сумму более четырех миллиардов тенге.
Кроме того, сотрудниками криминальной полиции республики установлено местонахождение 30 без вести пропавших лиц.
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.