15 тыс. человек сдали отпечатки пальцев в Казахстане за 12 дней – МВД

«С начала года обязательную дактилоскопическую регистрацию прошли порядка восьми тысяч иностранцев. Кроме того, при оформлении документов на добровольной основе этой процедурой воспользовались свыше семи тысяч казахстанцев», – сообщается на сайте Polisia.kz.

«В соответствии со статьей 443-1 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях отказ иностранцев или лиц без гражданства от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет выдворение за пределы Республики Казахстан», – сообщили в МВД.

«Если человек утратил документы, дактилоскопическая регистрация поможет восстановить их в кратчайшие сроки. Благодаря ей можно без труда установить личность, к примеру, в случае потери памяти или госпитализации в бессознательном состоянии. Дактилоскопическая информация граждан Казахстана подлежит защите, которая гарантируется государством», – пояснили в МВД.

Астана. 12 января. КазТАГ – 15 тыс. человек сдали отпечатки пальцев в Казахстане за 12 дней, заявили в пресс-службе министерства внутренних дел.Напомним, с 1 января в Казахстане стартовала дактилоскопическая регистрация. Это получение информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук.Снятие отпечатков пальцев проводится в ЦОНах. Казахстанцы сдают ее по своему желанию с 16 лет. Они могут это сделать при получении удостоверения личности или паспорта, а также в случаях восстановления и замены.Обязательной дактилоскопической регистрации подлежат достигшие 16-летнего возраста иностранцы и лица без гражданства: обратившиеся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Казахстан; при оформлении виз Республики Казахстан; при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца, проездного документа.В ведомстве пояснили, что это нужны для защиты интересов человека и обеспечения его законных прав.