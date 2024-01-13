Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 13 Января
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.33 KZT
  • €1 = 494.75 KZT
  • 1 RUB = 5.12 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

15 тыс. человек сдали отпечатки пальцев в Казахстане за 12 дней – МВД

Просмотров:178 Опубликовано: Сегодня, 09:35
15 тыс. человек сдали отпечатки пальцев в Казахстане за 12 дней – МВД
Фото из открытых источников
Астана. 12 января. КазТАГ – 15 тыс. человек сдали отпечатки пальцев в Казахстане за 12 дней, заявили в пресс-службе министерства внутренних дел.

«С начала года обязательную дактилоскопическую регистрацию прошли порядка восьми тысяч иностранцев. Кроме того, при оформлении документов на добровольной основе этой процедурой воспользовались свыше семи тысяч казахстанцев», – сообщается на сайте Polisia.kz.


Напомним, с 1 января в Казахстане стартовала дактилоскопическая регистрация. Это получение информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук.

Снятие отпечатков пальцев проводится в ЦОНах. Казахстанцы сдают ее по своему желанию с 16 лет. Они могут это сделать при получении удостоверения личности или паспорта, а также в случаях восстановления и замены.

Обязательной дактилоскопической регистрации подлежат достигшие 16-летнего возраста иностранцы и лица без гражданства: обратившиеся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Казахстан; при оформлении виз Республики Казахстан; при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца, проездного документа.

«В соответствии со статьей 443-1 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях отказ иностранцев или лиц без гражданства от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет выдворение за пределы Республики Казахстан», – сообщили в МВД.


В ведомстве пояснили, что это нужны для защиты интересов человека и обеспечения его законных прав.

«Если человек утратил документы, дактилоскопическая регистрация поможет восстановить их в кратчайшие сроки. Благодаря ей можно без труда установить личность, к примеру, в случае потери памяти или госпитализации в бессознательном состоянии. Дактилоскопическая информация граждан Казахстана подлежит защите, которая гарантируется государством», – пояснили в МВД.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
OpOp (Посетители) Сегодня, 11:12
Вот из-за таких потом страдают нормальные люди. Отпечатки пальцев надо брать только у преступников. А добропорядочные граждане должны отпечатки хранить только на себе, а не в базах, которые утекают и продаются направо и налево.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика