Дивидендный дождь: какие акции будут прибыльными в 2024 году

Акции Devon Energy, ConocoPhillips, ExxonMobil, Phillips 66 могут принести прибыль инвесторам в первой половине 2024 года, передает LS
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Оценивая ситуацию в нефтегазовом секторе, начальник управления аналитики BCC Invest Султан Жумагали обратил внимание на восстановление глобального спроса на нефть после экономического замедления в связи с пандемией COVID-19.
"Также цены поддерживаются сокращением объемов производства ОПЕК, объявленным в начале этого года. В случае рецессии спрос на сырье, вероятно, уменьшится, и цены, вероятно, снизятся. Производители энергии получили выгоду от цен на нефть выше $75 за баррель, и они использовали эти средства для уменьшения долгов, а также для увеличения выкупа собственных акций и выплаты дивидендов", – считает он.
В BCC Invest ожидают, что сдерживать рост стоимости черного золота будут три фактора. Первое – возможность членов ОПЕК+ увеличивать добычу нефти, что будет расширять доступную дополнительную мощность. Кроме того, они могут стать менее строгими в соблюдении согласованных квот по добыче сырья.
Второе, на его взгляд, – осторожность ОПЕК в вопросах возобновления добычи за пределами своих границ, чтобы избежать избыточного предложения на мировом рынке. Третья причина связана с опасениями по поводу замедления мировой экономики, которые могут снизить спрос на нефть и, соответственно, оказать давление на цены.
"В целом на рынке сырья мы выделяем уран и золото как наиболее перспективные активы для портфелей в 2024 году. Однако, если необходима аллокация на энергетический сектор, возможно, стоит обратить внимание на XLЕ, где есть возможный апсайд около 11%", – подчеркнул Жумагали.
В свою очередь аналитик Freedom Finance Global Тамерлан Абсалямов выделил несколько компаний, которые могут привлечь внимание инвесторов в I полугодии 2024 года.
Крупнейшая американская компания ConocoPhillips (COP) извлекает выгоду из масштабов и доступа к одному из самых дешевых нефтяных месторождений на Земле, включая значительное воздействие Пермского бассейна. Кроме того, в 2021 году она укрепила свои позиции на этом недорогом, богатом нефтью регионе, приобретя Concho Resources и активы Shell.
"Учитывая неопределенность, связанную с будущим спросом на нефть, ConocoPhillips планирует вернуть инвесторам значительную часть своего свободного денежного потока в ближайшие годы. COP планирует выплачивать стабильно растущие дивиденды, выкупать акции и выплачивать переменный доход денежных средств, основанный на избытке", – подчеркнул аналитик.
Средняя целевая цена от инвестиционных банков на уровне $137,5 – около 15% апсайда (стоимость на 11 января – $111,05 за акцию).
Также инвесторам рекомендуют присмотреться к акциям Devon Energy (DVN), которая диверсифицировала свою деятельность в нескольких низкозатратных, богатых нефтью бассейнах.
В 2021 году компания запустила первую в отрасли систему фиксированных и переменных дивидендов. Как пояснил Абсалямов, она выплачивает до 50% своего избыточного денежного потока каждый квартал в виде переменных дивидендных выплат после финансирования фиксированных дивидендов и капитальных затрат. А оставшиеся средства DVN направляет на укрепление своего баланса и обратный выкуп акций.
"Дивидендная стратегия делает его интересным вариантом для инвесторов, ориентированных на дивидендную доходность. Компания выплачивает стабильные дивиденды, которые, вероятно, будут устойчивыми на протяжении всего нефтяного цикла, имея потенциал для получения значительных выплат в периоды высоких цен", – отметил Абсалямов.
Средняя целевая цена от инвестбанков в $55,3 – около 18,3% апсайда (стоимость на 11 января – $43,58 за акцию).
Далее следует ExxonMobil (XOM) – одна из крупнейших нефтяных компаний на Земле, работающая во всех сегментах нефтегазовой промышленности. По словам Абсалямова, в последнее время XOM сосредоточила свои усилия на снижении бизнес-расходов и повышении эффективности. За последние пару лет она значительно сократила затраты на добычу нефти, сосредоточившись на своих высокодоходных активах. Также компания предприняла шаги по более эффективному использованию своего огромного масштаба, что позволяет ей генерировать большой денежный поток, когда цены на нефть намного выше. Этот денежный поток должен продолжать защищать дивиденды ExxonMobil и статус компании. Также она инвестирует в низкоуглеродные источники топлива, включая улавливание и хранение углерода, а также биотопливо.
Средняя целевая цена на уровне $126 – около 22% апсайда (стоимость на 11 января – $98,70 за акцию).
Phillips 66 (PSX) инвестирует в переработку и нефтехимию через совместное предприятие CPChem с Chevron. Маркетинговое и специализированное подразделение занимается дистрибуцией продуктов нефтепереработки и производством специальных продуктов, таких как смазочные материалы.
"Благодаря крупномасштабным, вертикально интегрированным операциям Phillips 66 является одним из самых низкозатратных нефтеперерабатывающих заводов в отрасли. Это является результатом использования интегрированной сети транспортировки для получения сырья с наименьшей себестоимостью для нефтепереработки и нефтехимии", – объяснил спикер.
Максимальная целевая цена от инвесткомпаний на уровне $126 – около 22% апсайда (стоимость на 11 января – $130,31 за акцию).
В рекомендациях аналитика есть и нефтегазовый гигант Chevron (CVX). По его словам, компания входит в число лучших нефтегазовых компаний с точки зрения стабильности дивидендов и роста. Более того, CVX увеличил дивиденды 36-й год подряд в 2023 году, и ожидается еще одно повышение в январе 2024 года.
"Осенью прошлого года компания согласилась приобрести Hess Corporation на сумму $53 млрд. Основным мотивом для приобретения является блок Stabroek в Гайане, морской актив с оценочными 11 млрд баррелей нефтяного эквивалента валовых извлекаемых ресурсов. Примечательно, что блок Stabroek очень прибыльный. В прошлом году себестоимость добычи в Гайане составила всего $11,23 за баррель, что составляет менее половины добычи на американских активах. После закрытия сделки (предположительно в первой половине 2024 года) Chevron будет иметь более устойчивый портфель добывающих активов в Гайане, Баккене и Мексиканском заливе. Руководство заявляет, что приобретение приведет к тому, что Chevron получит выгоду от ежегодного синергетического эффекта в размере $1 млрд, а также обеспечит "долгосрочный рост свободного денежного потока", – дополнил он.
В целом Абсалямов считает, что текущий год должен задать темп для более высокого роста дивидендов Chevron. Это сделает компанию еще более привлекательной для владения акциями в новом году. Средняя целевая цена от инвестбанков на уровне $178,2 – около 17% апсайда (стоимость на 11 января – $145,33 за акцию).
Подводя итоги, представитель Freedom Finance Global рассказал, что нефтяная отрасль является рискованной для инвесторов.
"Спрос на черное золото, как правило, следует за экономическим ростом. Сильная экономика может поддерживать увеличение цен и прибыльность нефтедобывающих компаний. Тем не менее геополитика и распределение капитала также играют решающую роль", – заключил Абсалямов.
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