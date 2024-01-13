Дивидендный дождь: какие акции будут прибыльными в 2024 году

"Также цены поддерживаются сокращением объемов производства ОПЕК, объявленным в начале этого года. В случае рецессии спрос на сырье, вероятно, уменьшится, и цены, вероятно, снизятся. Производители энергии получили выгоду от цен на нефть выше $75 за баррель, и они использовали эти средства для уменьшения долгов, а также для увеличения выкупа собственных акций и выплаты дивидендов", – считает он.

"В целом на рынке сырья мы выделяем уран и золото как наиболее перспективные активы для портфелей в 2024 году. Однако, если необходима аллокация на энергетический сектор, возможно, стоит обратить внимание на XLЕ, где есть возможный апсайд около 11%", – подчеркнул Жумагали.

"Учитывая неопределенность, связанную с будущим спросом на нефть, ConocoPhillips планирует вернуть инвесторам значительную часть своего свободного денежного потока в ближайшие годы. COP планирует выплачивать стабильно растущие дивиденды, выкупать акции и выплачивать переменный доход денежных средств, основанный на избытке", – подчеркнул аналитик.

"Дивидендная стратегия делает его интересным вариантом для инвесторов, ориентированных на дивидендную доходность. Компания выплачивает стабильные дивиденды, которые, вероятно, будут устойчивыми на протяжении всего нефтяного цикла, имея потенциал для получения значительных выплат в периоды высоких цен", – отметил Абсалямов.

"Спрос на черное золото, как правило, следует за экономическим ростом. Сильная экономика может поддерживать увеличение цен и прибыльность нефтедобывающих компаний. Тем не менее геополитика и распределение капитала также играют решающую роль", – заключил Абсалямов.