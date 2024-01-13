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"Пропал страх, стало легче дышать": релоканты из России о жизни в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:23
"Пропал страх, стало легче дышать": релоканты из России о жизни в Казахстане
Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков
В сентябре 2022 года началась массовая миграция россиян в Казахстан. Многие из них после отправились в другие страны, но немало и тех, кто обрел новый дом в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Егор переехал из России в Казахстан в сентябре 2022 года, когда в его стране объявили частичную мобилизацию. На раздумья у парня ушли ровно сутки. После он купил билет из Омска в Петропавловск и начал новую главу своей жизни.

"У меня здесь уже были друзья, с которыми мы много лет дружим. Они предложили помощь с жильем. Поэтому я и поехал сюда. Меня друзья поселили у себя. Сделали регистрацию и все необходимые документы. Пару недель я отходил от своего такого быстрого решения, а потом постепенно стал искать работу, где можно применить мои умения", - вспоминает Егор.


Впервые в Казахстане Егор оказался еще в школьные годы во время экскурсии в Бурабай. Там он познакомился с казахстанскими ребятами, с которыми дружит до сих пор.

Меняя место жительства, Егор знал, что в родную страну вернется не скоро. Парня расстраивал тот факт, что люди в его окружении по-разному относились к происходящему в стране. Высказывать свою позицию Егор зачастую опасался. Переехав в Казахстан, выдохнул, говорит парень.

"Дружелюбие казахстанцев меня приятно удивило. Наверное, из-за постоянного нервного состояния, в котором находишься в России, возникает какая-то боязнь в общении с людьми. Здесь лично я ни разу не столкнулся с дискриминацией или какой-то злобой по отношению к тому, что я приехал из России", - говорит Егор.


Адаптация прошла легко, отмечает парень. Сейчас Егор трудится на двух работах, оплачивает аренду жилья. Из сложностей - только нехватка родных. Возможность увидеть близких людей дорогого стоит, отмечает Егор. После его переезда коммуникация с родными стала сложнее.

"Что касается казахского языка, грамматику я не изучал, потому что работаю и не всегда есть свободное время. Но простые разговорные фразы я знаю. Мне повезло, что большинство людей здесь владеют и казахским, и русским языками.

Было много шуток по поводу того, что приехавших россиян сразу слышно по тому, как они произносят слово "тенге". Мне сразу объяснили какая разница между "тэнге" и "тенге", - с улыбкой рассказывает Егор.

А Игорь в Казахстан переехал в мае прошлого года. Хотя правильнее сказать, вернулся. Четыре года назад мужчина из Казахстана переехал в Москву. Смену места жительства он планировал давно, около 20 лет назад получил российский паспорт и ждал удобного случая воссоединиться со своими близкими родственниками в Москве.

Там он без труда нашел работу. А главное, говорит Игорь, родные были рядом. Но сложившаяся политическая ситуация его очень тревожила. После трех лет в России, мужчина решил вернуться на родину.

"Мобилизация и сам конфликт в равной степени повлияли на решение переехать. Было неприятно в этой ситуации жить в России из-за всего, что творится. Мобилизация добавила стимул, чтобы переехать.

Родственники в Москве не вмешиваются в политику, они далеки от этой темы, относятся равнодушно. Говорят, что их это не касается. Но я так не смог. Возвращение далось легко. Я вернулся в тот же город, в тот же коллектив. Никаких проблем не было", - рассказывает Игорь.


А вот у Геннадия жизнь изменилась кардинально. Прожив всю жизнь в российском Кургане, уехать оттуда было непросто. Решение о переезде он принял в сентябре 2022 года. Говорит, тогда вместе с ним в Казахстан отправилось много знакомых. Причина одна на всех: мобилизация и непринятие политической ситуации, отмечает Геннадий.

"До этого в Казахстане я не был. Но были знакомые из Казахстана, благодаря которым я немного знал страну. На самом деле, после переезда я был счастлив ходить по улицам, гораздо легче дышалось касательно всего. Пропал страх.


Также я нашел, что люди здесь менее замкнутые, более открытые. Это все безумно радовало. И, конечно, гостеприимность и готовность помочь приезжим, которые, казалось бы, никакого отношения к ним не имеют. За это благодарность на многие поколения вперед", - делится мнением Геннадий.

Адаптация у мужчины прошла легко, а полтора года пролетели быстро. Недавно Геннадий начал изучать историю Казахстана, которая оказалась интересной, говорит мужчина.

"Если подвести итоги полутора лет в Казахстане, могу сказать, что с негативом за это время ни разу не сталкивался. Дальше планирую оставаться в Казахстане. У меня есть работа. На старом месте в Кургане зарплата была больше, но это не стало для меня приоритетом.


Было приятно и необычно оказаться в другой стране, другой культуре. Считаю, что это замечательно - иметь возможность переехать в другой город, другую страну, остаться там, жить, работать", - говорит Геннадий.


Но даже спустя полтора года Геннадий чувствует себя в Казахстане иностранцем. Говорит, чтобы по-настоящему стать казахстанцем, ему нужно выучить язык и лучше изучить историю и культуру.

Также релоканты отмечают, что многие переехавшие с ними россияне в Казахстане не остались. Большинство мигрировали в Турцию, ОАЭ, Германию. Есть и те, кто новым домом выбрали Венесуэлу, Аргентину, Катар.

Отметим, в 2022 году в Казахстан прибыло более 300 тысяч релокантов. Доходы релокантов-фрилансеров составили 3 млрд тенге.


Источник: nur.kz
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