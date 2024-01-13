"У всех просил 200 тысяч тенге": казахстанец рассказал, как его WhatsApp взломали за один клик

"Людям из моих контактов с моего WhatsApp стали рассылать сообщения с просьбой перевести им на счет в Simply 200 тысяч тенге. Якобы моя карта Kaspi находится на перевыпуске. Сообщения оправили моим друзьям и родственникам. Я сразу удалил свой аккаунт с телефона, перед этим опубликовав статус, что меня взломали и от моего имени сообщения рассылают мошенники. После этого рассылка прекратилась", - рассказал Станислав.

"Я правильно сделал, что сразу удалил аккаунт в WhatsApp. После этого мошенники уже не смогли продолжить рассылку. Сейчас аккаунт восстановлен, и все в порядке. Хорошо, что друзья и клиенты, которым успели прийти эти сообщения, засомневались, что это я. Друзья понимали, что с такой просьбой я бы им сразу позвонил, а клиенты увидели, что манера общения совсем не похожа на мою", - добавил мужчина.

"От имени пострадавших, всем контактам осуществляется рассылка с просьбой одолжить денежные средства, при этом указываются реквизиты банковских счетов третьих лиц. Установлено, что злоумышленники получают доступ к личному аккаунту, используя вредоносную ссылку, после прохождения по указанной ссылке получают доступ к учетной записи.



Предупреждаем и призываем граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам, а также не в ком случае не вводить свои личные данные", - заявили в полиции.

"Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно осуществите выход из данной сессии. Лучше всего включите двухшаговую проверку, чтобы усилить защиту своего аккаунта. Если вы получили от знакомых такого рода сообщения с просьбой одолжить денежные средства, перед тем как отправлять, необходимо позвонить знакомому и убедиться в действительной нужде денежных средств", - посоветовали полицейские.

Казахстанец рассказал, как столкнулся с ситуацией, когда его аккаунтом в WhatsApp завладели злоумышленники и пытались обмануть его знакомых, клиентов и коллег, передает корреспондент Tengrinews.kz.Родные и знакомые казахстанца Станислава едва не стали жертвами мошенников, которые обращались к ним от имени мужчины. Станислав работает менеджером по логистике. Находясь в офисе, к нему подошел один из коллег и сообщил, что он только что попросил у него занять деньги через WhatsApp. Мужчина очень удивился, так как подобного сообщения не отправлял. Открыв телефон, он увидел, что в приложении появилась иконка архивизации, и в архивах оказалась рассылка всем контактам с просьбой одолжить денег.В правоохранительных органах мужчине посоветовали заблокировать свои банковские счета и закрыть возможность открывать на его имя кредиты. Станислав выполнил эти действий и закрыл возможность брать займы через сервис egov.Как выяснилось, действия мужчины оказались правильными, и никто из его знакомых не стал жертвой мошенников.Станислав подозревает, что он стал жертвой взлома аккаунта в WhatsApp, после того как сам перешел по ссылке от знакомой по работе с просьбой поучаствовать в онлайн-голосовании и отдать голос за ее дочь. По его словам, он знал женщину, которая отправила ему это сообщение, и не подозревал подвоха.Как сообщили в департаменте полиции Астаны, взломов WhatsApp действительно стало намного больше в последнее время.В департаменте подсказали, как действовать в случае, если вы все же прошли по подозрительной ссылке. Наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp-аккаунту можно увидеть в настройках во вкладке "Привязанные устройства".Напомним, ранее сообщалось о новом виде мошенничества через фальшивые онлайн-голосования. Пользователям соцсетей приходят сообщения с просьбой проголосовать за ребенка или знакомого в некоем онлайн-конкурсе. Однако пройдя по ссылке, казахстанцы отдавали свои аккаунты в распоряжение мошенников.