Генпрокуратура: 1396 человек осудили по делам о январских событиях

"Относительно расследования январских событий сообщаем, что оно продолжается, в связи с чем сведения, согласно требованиям ст.201 УПК РК, разглашению не подлежат. В то же время лица, в отношении которых добыто достаточно доказательств об их причастности к указанным событиям, уже привлечены к уголовной ответственности. На сегодня осуждены 1 396 человек", - сообщила Генеральная прокуратура РК.

Также в ведомстве рассказали, что в рамках трагических событий было похищено 2 960 единиц оружия, из которых нашли более 1 тыс. Остальное оружие все еще ищут.

По данным Генеральной прокуратуры РК, 1396 человек осудили по январским событиям 2022 года, сообщает Zakon.kz.Генпрокуратура также сообщила, что расследование продолжается.574 человек осуждены за участие и организацию массовых беспорядков, 12 из них за организацию массовых беспорядков.