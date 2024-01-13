Наценка на все или нет переводам: подорожают ли товары и услуги в РК?

Мы вынуждены завышать цены, так как кроме налогов есть зарплата, аренда, логистика и коммунальные расходы. Тарифы сейчас подорожали. Плюс двойной налог. Поставщики подняли цены на товары, которые мы оплачиваем им наличными, – рассказывает предпринимательница Асыл.

Мы хотим продавать дешевле, поэтому просим оплачивать наличными. Если выставить этот же товар на маркетплейсе, он будет дороже. Многие жалуются, что товары подорожали, а зарплаты не увеличились. Сейчас на все идет наценка. Поймите, что оборот предпринимателя не доход, он практически все вкладывает в бизнес. Если бизнес пострадает, пострадает и народ, – говорит она.

- Когда узнала о ста переводах, начала переживать за отца. Он работает таксистом, сам на пенсии. Нужно как-то выживать, оплачивать еду, кредиты. Плюс в регионе цены на извоз не такие дорогие, как в Астане или Алматы. Одна поездка стоит 150-200 тенге, есть еще комиссия приложения. Если в день 10 человек будут переводить деньги на счет, в месяц выйдет 300 переводов. К тому же расходы идут на техобслуживание машины, мойку, еду. Стоит учитывать также риски ДТП, – отмечает она.

Изменения в системе налогообложения коснулись всех самозанятых казахстанцев. В поле зрения налоговой попали таксисты, курьеры, продавцы рынков и придомовых магазинчиков. Теперь за товар или услугу гражданам приходится платить наличными, онлайн-оплату многие представители МСБ не принимают. К чему приведет ограничение мобильных переводов и подорожают ли товары и услуги – в материале Liter.kz.В рамках третьего этапа всеобщего декларирования с нового года началась проверка мобильных переводов казахстанцев. Проверки касаются тех, кто пользуется переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности. На этом фоне многие продавцы стали принимать только наличные, отказываясь от продажи товара или предоставления услуг за безналичные платежи.При этом представители бизнеса отмечают, что возможно и подорожание товаров и услуг.Бизнесвумен утверждает, что клиенты часто жалуются на дороговизну жизни и мизерные зарплаты. При этом признается, что бизнес тоже испытывает трудности.Требования продавца можно понять, однако стоит учитывать, что отказ предпринимателями от принятия безналичных платежей считается незаконным.Согласно 194 статье КоАП РК “Отказ в принятии платежей с использованием платежных карточек” предусмотрена административная ответственность. В первый раз все ограничится предупреждением, а при повторном нарушении продавца ждет штраф в размере 40 МРП (147 680 тенге).Несмотря на виды расчета, предпринимателям все же придется объяснять налоговым органам происхождение наличных средств. Если объяснить появление дополнительного дохода бизнесмен не сможет, он должен будет уплатить индивидуальный подоходный налог в размере 10%. В случае, если налоговая вычислит сокрытие доходов, то вместо налога придется оплатить штраф в размере 200% от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытым доходам.Уместно отметить, что, с другой стороны, в Турции, где хорошо развит товарный бизнес, предприниматели ставят на один товар два ценника. Перед продажей торговцы уточняют у покупателя способ оплаты. Если вы оплачиваете платежной картой – стоимость товара не меняется. При наличной оплате, товар отдается со скидкой.Такая же ситуация и в китайских маркетплейсах. Если клиент заказывает товар у продавца с маркетплейса, он продается по указанной цене. Однако, поторговавшись с поставщиком и оплатив ему напрямую, можно купить желанный товар намного дешевле.Возвращаясь к вопросу о переводах, хотим рассказать о ситуации с таксистами. Они, как и продавцы, одними из первых начали отказываться от приема безналичных платежей.Так, новость об ограничении переводов взбудоражила и жительницу Туркестанской области Каламкас. Она переживает за своего отца, который подрабатывает таксистом. По ее словам, услуги на такси в регионе недорогие, плюс новые налоги могут обременить жизнь семьи.У парня из Актобе Каната ситуация немного иная. Мужчина работает таксистом, чтобы прокормить семью и закрыть долги по кредитам. Из-за просрочек ему заблокировали счета, оплату за услуги таксист получал в том числе переводами на карту жены.Новость о декларировании доходов понятна, только вот как быть таксистам? Из-за просрочек не могу принимать на свои счета деньги. Теперь нам тоже надо переходить на наличные? Я бы с радостью открыл ИП, но счета у меня заблокированы, доходов на семью не будет хватать, если их будут забирать банки, – негодует мужчина.В налоговой обращения таксистов приняли и разработали специальный налоговый режим. Так, водители должны зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели и уплачивать однопроцентный подоходный налог посредством мобильного приложения. Зарегистрироваться можно онлайн через мобильное приложение "Е-салык бизнес" и “Яндекс такси”.Для таксистов Алматы и Астаны в пилотном варианте действует облегченный налоговый режим. В этих мобильных приложениях уже есть встроенный кассовый аппарат, там ведется отчетность. При регистрации в мобильном приложении "Е-салык бизнес" отчет сдавать не надо, все формируется автоматически в приложении, – сообщила руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра департамента государственных доходов по Алматы Айжан Бекеева.Тем временем в Минфине предложили рассматривать оператора в качестве налогоплательщика.То есть если таксист будет работать с ним, то налоги соответственно будет уплачивать оператор. Думаем, что это войдет в нормы разрабатываемого Налогового кодекса, сейчас вопрос обсуждается с представителями бизнеса. Пока же для таксистов есть все возможности посредством мобильного оператора и согласно патенту уплачивать однопроцентный налог, – пояснил вице-министр финансов Ержан Биртанов.С одной стороны, меры государства позволят вывести из теневой экономики сотни бизнесменов, предотвратить коррупционные риски и увеличить бюджет страны. Однако не исключено резкое подорожание товаров и услуг, что лишь увеличит уровень социальной напряженности среди казахстанцев.